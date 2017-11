31-Jähriger stirbt nach Unfall auf Gokartbahn

In Roggwil BE ist am Freitagabend um 20.30 Uhr ein 31-jähriger Mann nach einem Crash auf der Indoor-Gokartbahn gestorben.

Der Mann ist in einer Linkskurve mit der Bande kollidiert und wurde so schwer verletzt, dass er im Spital seinen Verletzungen erlegen ist, wie die Kantonspolizei Bern eine Anfrage von zsz.ch bestätigt.

Ein Leserreporter berichtet, dass der Mann nach dem Crash von Anwesenden mit einem Stapler aus der Bande habe befreit werden müssen. Die Gokartbahn dementiert, der Stapler sei nur aus Sicherheitsgründen zur Anwendung gekommen. Die Gokartbahn bedauert den Unfall «von Herzen», will sich aber aus Rücksicht auf die Familie des Opfers nicht weiter zum Vorfall äussern.

Die Behörden nahmen Ermittlungen zum genauen Unfallhergang auf.

