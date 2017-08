Und immer wieder dieser Ausblick

Es ist das Erste und das Letzte, was man von Madeira zu sehen bekommt, und dazwischen gefühlte hunderttausend Mal: Eine Aussicht, die einem den Atem stocken lässt, ein Ausblick aufs Meer, blau, soweit das Auge reicht. Schon beim Anflug auf die Insel präsentiert sich dem Besucher eine Kulisse wie aus dem Bilderbuch. Links das Meer, rechts eine hügelige Landschaft, ein rauer Wind fegt die wenigen Wolken über die Landebahn.

Der vulkanische Ursprung Madeiras ist der Grund für die gebirgige Landschaft – und, darüber hinaus, für das ganzjährig milde Klima. Von fast überall auf der knapp 800 Quadratkilometer grossen Insel wähnt man sich auf einem Aussichtspunkt. Die erhöhte Lage gibt den Blick frei auf die felsige Küste, auf die Abendlichter der in den Hang gebauten Hauptstadt Funchal, auf die vielen Kreuzfahrtschiffe, die fast täglich unten im Hafen einlaufen. Manchmal sind es bis zu zehn aufs Mal, die Schiffe bringen jährlich bis zu 600 000 Besucher auf Madeira.

Hinaus in die Natur

Die Atlantikinsel vor der Küste Portugals besticht vor allem durch ihre Gegensätze. Naturliebhaber zieht es auf den unzähligen Wanderrouten in die Berge, Sportler erkunden die Natur auf dem Bike, gehen Klettern oder – ja, es sieht so kitschig aus, wie es klingt – schweben mit dem Gleitschirm durch den Sonnenuntergang. Wer es ruhiger angehen will fährt von Calheta im Süden der Insel mit dem Boot aufs Meer und hält nach Delfinen Ausschau oder geniesst das mediterrane Flair in der Altstadt von Funchal.

Der mit den grossen Augen

Unweit der Altstadt lockt der Markt Mercado dos Lavradores Touristen und Einheimische an. Hier sind exotische Früchte zu kleinen Pyramiden aufgetürmt, Passionsfrucht, Maracuja, daneben Blumen in allen Grössen und Farben, und, in einer Nebenhalle, frischer Fisch. Vom unschönen Anblick des schwarzen Degenfischs, er ist eine Delikatesse, dürfe man sich nicht täuschen lasse, sagen die Fischverkäufer. Tiefschwarz ist der Fisch, mit messerscharfen Zähnen und riesigen Augen, ein einzelnes ist so gross wie das Zifferblatt einer Armbanduhr. Die Augen, so erzählt uns später einer, der täglich aufs Meer fährt, sind deshalb so gross, damit der Fisch tief unten am Meeresgrund überhaupt etwas sehen kann: Der Fisch mit der grässlichen Fratze lebt in rund 1500 Metern Tiefe.

Die Madeirenser, das spürt man, lieben ihre Insel – jeder auf seine eigene Art. Da ist zum Beispiel Tourguide Valdemar – «nennt mich Val», – der uns mit seinem Jeep auf den Pico do Arieiro kurvt, einen 1818 Meter hohen und damit dritthöchsten Berg auf Madeira. Er selbst wohnt in Caniço, rund 10 Minuten Autominuten von Funchal, denn dort seien nicht nur die Wohnungen günstiger, sondern der Alltag weniger hektisch, die Leute weniger gestresst als in der Hauptstadt. Noch lieber aber sind ihm die kleinen Bauerndörfer im Norden. Dort, so erzählt er, während der Jeep über schmale Schotterwege ruckelt, sei die Welt gefühlt in den 1950er Jahren stehengeblieben, «dort schliessen die Bewohner abends ihre Haustüren nicht ab.»

Auch heute noch ist ein Grossteil der Landbevölkerung im Norden und Osten Madeiras in der Landwirtschaft tätig. Die Menschen bebauen ihr Land an den Steilhängen terrassenartig mit Weinreben oder Bananenstauden. Nicht selten grast daneben eine Ziege an einem Pflock.

Zuhaus bei «Asterix»

Schlicht und dennoch ein Blickfang sind auch jene strohbedeckten Bauernhäuschen, um die man in Madeira nicht herumkommt. «Casas do colmo» heissen sie, die ersten wurden im 15. Jahrhundert errichtet. Besonders viele gibt es in Santana an der Nordküste. Der Ort ist berühmt für die traditionellen Häuschen, sie sind ein Wahrzeichen der Atlantikinsel und erinnern ein bisschen an Asterix und Obelix. Vor einem besonders schmucken Exemplar mit roten Fensterläden, Blumen und einem Springbrunnen im Garten hebt ein alter Mann die Hand zum Gruss. Wir sollen doch eintreten und sein Zuhause von Innen bestaunen. Die Decke ist niedrig, die Zimmer winzig – ein Bett, ein Waschbecken, eine Toilette, auf dem Sofa schnurrt eine Katze. 240 Jahre alt sei sein Häuschen, erzählt der Mann und schenkt Kaffeelikör aus, einmal, zweimal. «Muito obrigado», er bedankt sich, wünscht eine gute Weiterreise.

Der berüchtigte «poncha»

Herzlich ist auch jener Inselbewohner, der in seiner Bar bereitwillig erklärt, wie man einen echten «poncha» zubereitet – den traditionellen Mix aus Zuckerrohrschnaps, Zitronensaft und Honig. Sogar auf Wanderrouten wird poncha verkauft, am Aussichtspunkt Cabo Girão gibt es sogar «poncha to go» – im Pappbecher zum Mitnehmen.

Auf der Schnellstrasse zurück an den Flughafen wechseln sich Sonne und Regen fast im Minutentakt ab, nach jeder der vielen Tunnels wartet ein Regenbogen. Wieder windet es, als der Flieger bereit steht. Ein kurzer Blick zurück. Es scheint, als ziehe die so lieb gewonnene Atlantikinsel ein letztes Mal ein Ass aus dem Ärmel: Hinter der bergigen Landschaft, so rau und schön, leuchtet schmal und tiefblau der Ozean.



