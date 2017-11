Seine Pille ist die Poesie

Hinter dem Nuggi blitzt ein Lächeln hervor. Dr. Klein hat den ersten kleinen Patienten bereits für sich eingenommen. Die Seifenblasen, die fröhlich durch das Spitalzimmer schweben, tragen ihren Teil dazu bei. Gebannt schaut Lukas zu, wie Dr. Klein sie einzufangen versucht. Das Lächeln wird breiter, als der Zweijährige die Seifenblasen zerplatzen lassen darf.Dr. Klein heisst mit bürgerlichem Namen Nicolas Witte und ist ein Traumdoktor. So nennt die Stiftung Theodora ihre Artisten, die seit bald 25 Jahren Kinder im Spital besuchen. Seit 2001 gehört auch Nicolas Witte dazu. Am Mittwoch- und Donnerstagnachmittag sind die Traumdoktoren jeweils im Kinderspital Zürich unterwegs – stets in Viererteams. Sie teilen sich die Besuche auf, manche machen sie auch gemeinsam. «Wir fühlen uns hier als Teil des Ganzen», sagt Nicolas Witte. Der Schauspieler und Autor ist als Clowncoach auch zuständig für die Aus- und Weiterbildung der Traumdoktoren.

In die Fantasie abtauchen

In Lukas hat Dr. Klein einen dankbaren Patienten gefunden. Der Zweijährige leidet an einer schweren Fehlbildung des Herzens und ist nicht zum ersten Mal im Kinderspital Zürich. «Heute ist ein guter Tag», sagt sein Vater. «Nicht immer reagiert Lukas auf die Theodora-Artisten so auf­geschlossen. Die Abwechslung schätzen wir alle allerdings so oder so sehr.» Der kleine Patient hat unterdessen sogar seinen Nuggi vergessen. Dr. Klein lässt Schaumstoffbälle verschwinden und wieder auftauchen. Lukas lacht.

Den Kindern Unbeschwertheit und Fantasie zurückzubringen in einen oftmals eintönigen Spitalalltag – dies ist die Aufgabe der Theodora-Artisten. Mit Sprache, Musik, Bewegung, Gestik und Komik interagieren sie mit den Kindern. «Innerhalb eines Augenblicks versuche ich, mich auf das Kind einzulassen und mittels Improvisation ein Spiel oder eine Interaktion in Gang zu bringen. Wenn ein Kind sehr müde ist, bietet es sich manchmal auch an, eine Geschichte zu erfinden und es so fantasievoll wegzutragen vom Spitalalltag», sagt Nicolas Witte.

Pflegemitarbeitende helfen

Sicher zehnmal ruft Dr. Klein «Tschüss» um die Ecke, als er sich von Lukas verabschiedet. Im Gang trifft er gleich die nächste kleine Patientin, die sich zunächst etwas schüchtern bei ihrer Mutter versteckt. Milia heisst sie und taut nach wenigen Minuten auf. Sie turnt und hüpft auf ihrem Bett, sodass Dr. Klein beinahe schwindlig wird. Die Dreijährige ist im Spital, weil sie einen Epilepsieanfall hatte. Jetzt darf sie wieder nach Hause – die Aufregung ist gross.

Um sich auf die Kinder einstellen zu können, erhalten alle Traumdoktoren von der Pflegetagesleitung die wichtigsten Informationen zu den Patienten. Dazu gehören das Alter der Kinder, ein Überblick über ihre Krankheitsgeschichte und die jeweilige Tagesform. Die Artisten der Stiftung Theodora unterliegen dem Patientengeheimnis. Mit Unterstützung der Pflegefachpersonen lässt sich auch der Ablauf eines Besuches planen. Isolierte Kinder mit schwachem Immunsystem werden beispielsweise zuerst besucht. «Die Zusammenarbeit mit den Traumdoktoren ist sehr unkompliziert. Sie sorgen stets für viele schöne Begegnungen und kleine Lichtblicke im Spitalalltag und werden auch von den Pflegemitarbeitenden sehr geschätzt», sagt Martina Heidelberger, Leiterin Pflege im Kinderspital Zürich.

Schwere Schicksale belasten

Milia telefoniert unterdessen mit einer Schaumstoffbanane und lacht fortwährend. «Unglaublich toll für die Kinder», findet ihre Mutter die Besuche der Spitalclowns. Ihre Tochter plaudert mit Dr. Klein und freut sich über die Ballone, die er ihr schenkt. Kaum hat sich der Traumdoktor aus dem Zimmer verabschiedet, ist zu hören, wie einer zerplatzt. Milia hat reingebissen.

Den Traumdoktoren begegnen bei ihrer Arbeit vielen Schicksale – oft auch schwere. Auf der Kinderkrebsstation und der Säuglingsintensivstation sind die Artisten besonders gefordert. «Auf der Säuglingsintensivstation liegt ein Baby neben dem anderen – ein Schicksal nach dem anderen begegnet uns hier. Das nimmt mich mit», erzählt Nicolas Witte. Den Eltern tue die Anwesenheit und die Ablenkung durch die Artisten gut, sie seien oft sehr offen. Vor Ort sei er jeweils voll konzentriert auf seine Tätigkeit und mache seinen Job. «Danach bin ich stets froh, wenn ich mit einem meiner Berufskollegen über das Gesehene sprechen kann. Es ist schön, sind wir stets im Team unterwegs», sagt Nicolas Witte. Als Dr. Klein steht er nun vor einem weiteren Spitalzimmer. Maria leidet an einer Autoimmunkrankheit. Das Mädchen spielt mit kleinen Glöckchen, die sie mit einem Magneten einfängt. Fasziniert schaut Dr. Klein zu. Er spielt mit ihren Stofftieren mit. Worte brauchen die beiden keine – mit kleinen Gesten verständigen sie sich.

Dr. Klein bleibt im Spital

«Wenn ich nach einem Nachmittag im Kinderspital die Augen schliesse und zurückdenke, wie viele Begegnungen ich erlebt, wie viele Schicksale und Geschichten ich mitbekommen habe – das beeindruckt mich immer wieder», sagt Nicolas Witte.

Alle drei bis sechs Monate absolvieren die Artisten der Stiftung Theodora eine Supervision. In der Gruppe kann mit psychologischer Unterstützung über die teilweise belastende Arbeit als Traumdoktor gesprochen werden. «Als Traumdoktor muss ich einen Weg finden, mit all den Schicksalen umzugehen. Es geht darum, herauszufinden, was mir zu nahe geht. Und wo ich etwas auch näher herankommen lassen darf. Das ist die stete Herausforderung», erklärt Nicolas Witte. Einen gewissen Schutz bietet hierzu der selbst entworfene Kittel – und der Titel. «Dr. Klein kann ich am Ende eines Besuchsnachmittags im Kinderspital ablegen – genauso wie meinen Kittel. Ich lasse das da. Und das ist auch gut so», sagt Nicolas Witte.

Eltern werden miteinbezogen

Noch ist er allerdings im Einsatz und lässt in Marias Zimmer einen kleinen, roten Schaumstoffball verschwinden. Auch die Eltern und Besucher werden in Dr. Kleins Spiel miteinbezogen. Ganz zur Freude von Maria, welcher dieser Besuch sichtlich guttut. Schliesslich verabschiedet sich Dr. Klein – der rote Schaumstoffball bleibt bei der kleinen Patientin. Hinter dem Theodora-Artisten fällt die Tür ins Schloss. Das fröhliche Stimmengewirr in Marias Zimmer ist noch im Gang zu hören. Und lässt Besucher und Pflegende mit einem Lächeln zurück. (Zürcher Regionalzeitungen)