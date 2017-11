Die meisten glauben: «Mir kann das nicht passieren»

Die Anzahl der Trickbetrügereien hat in den letzten Jahren kontinuierlich zugenommen. Die Polizei meldet für 2016 schweizweit 803 Versuche, 73 Mal waren die Kriminellen erfolgreich. Insgesamt erbeuteten sie drei Millionen Franken. Im laufenden Jahr gab es allein im Kanton Zürich schon 156 Versuche, Senioren am Telefon um ihr Geld zu bringen. 14 Mal gelang es. Die Opfer waren meist über 70. Das Problem ist also offensichtlich. Rolf Decker, Projektleiter in der Präventionsabteilung der Kantonspolizei Zürich, im Interview.

Wie gross ist die Angst,

betrogen zu werden, müssen wir die Menschen eher

sensibilisieren oder beruhigen?

Rolf Decker: Leider hat niemand Angst vor Enkeltrickbetrug. Alle haben das Gefühl, ihnen könne das nicht passieren. Und genau aus diesem Grund passiert es eben doch. Es ist auch nicht immer der falsche Enkel. Vielfach sind es falsche Bekannte, die versuchen, das Vertrauen der angerufenen Person zu erschwatzen. Weil niemand Angst vor Telefonbetrug hat, sensibilisieren wir die Zielgruppe mittels Medienbulletins, über unserer Website www.telefonbetrug.ch und mit vielen Referaten, die wir zusammen mit Partnern wie Pro Senectute, der Spitex, Home Instead oder den Kirchen halten.

Wie wahrscheinlich ist es, Opfer eines Diebstahls oder eines Betrugs zu werden?

Zahlenmässig gibt es im Kanton Zürich mehr Einbrüche und Diebstähle als Telefonbetrüge. Bei den Telefonbetrügen gehen wir jedoch von einer Dunkelziffer aus, die mindestens fünf mal so hoch ist. Viele Opfer schämen sich, eine Anzeige zu erstatten oder wissen schlicht nicht, dass eine Anzeige wichtig ist. Schon ein Versuch sollte bei der Polizei angezeigt werden. Je mehr wir wissen, desto besser können wir andere warnen und eventuell sogar die Täter erwischen.

Wie finden Betrüger ihre Ziele?

Sie kontaktieren gezielt Menschen mit alt klingenden Vornamen wie etwa Hildegard, Adelheid, Edeltraut, Gerlinde oder Agathe, die sie im öffentlichen Telefonverzeichnis finden. Es scheint, dass auch auf eine deutsche Herkunft weisende Familiennamen wie Schmidt, Schulze oder Krause häufiger herausgesucht werden. Deshalb kann man sich schützen, indem man Vornamen und Zusatznamen im Telefonverzeichnis entfernen lässt. Aus «Anderegg (Krause), Elfriede» wird dann «Anderegg E.» Dafür gibt es ein Formular im Internet. (siehe Hinweis am Schluss)

Warum fälllt Senioren die Gratwanderung zwischen Unhöflichkeit und gesundem Misstrauen besonders schwer?

Seniorinnen und Senioren sind meist freundliche Menschen «alter Schule». Das Auflegen eines Telefonhörers gilt als unhöflich. Aus diesem Grund wird diese einfache und überaus effiziente Massnahme vielfach leider nicht angewendet. Es ist auch ein generationentypisches Phänomen: Man hilft sich in der Familie. Zudem wird das Frühwarnsystem im Alter schwächer. Es ist jedoch keineswegs so, dass nur unkritische, gutgläubige Menschen betroffen sind – häufig stehen die Opfer mit beiden Beinen auf dem Boden und können sich im Nachhinein nicht erklären, wie sie auf die Masche hereinfallen konnten.

Können Sie einige konkrete Tipps geben, wie man vermeiden kann, auf einenTelefonbetrüger hereinzufallen?

Wenn jemand anruft, seinen Namen nicht nennt, sondern fröhlich sagt «Rate mal, wer hier ist», und kurz darauf Geld fordert, dann unbedingt sofort den Hörer auflegen. Wer mag, kann sich Kontrollfragen zurechtlegen: «Weisst du noch meinen Ledignamen» oder «Du weisst doch, wann ich Geburtstag habe, oder?» Prinzipiell gilt: Misstrauisch sein, hinterfragen, ob es sich tatsächlich um die Person handelt, die man glaubt erkannt zu haben und sich nicht einschüchtern lassen. Die eigenen Finanzen und Details über die Familie gehen einen Anrufer nun wirklich nichts an. Wenn das Gespräch einem im Nachherein verdächtig vorkommt, wählt man den Notruf 117 und sagt der Polizei Bescheid. Lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. Und vor allen Dingen: Niemals Geld an Unbekannte abgeben!

Was gehört unbedingt auf die «Not-to-do»-Liste?

Gewinnspiele, Fremde ins Haus lassen, Bargeld im Brief verschicken sind tabu. Wer Bargeld im Brief verschickt, führt Menschen in Versuchung. Bei Gewinnspielen kommen Anbieter nicht nur an persönliche Daten. Kriminelle versuchen auch, von vermeintlichen Gewinnern Gebühren im Voraus einzutreiben. Sobald das Geld überwiesen ist, hört man nie wieder etwas vom Gewinn. Gemein ist der Trick, mit einem Blumenstrauss vor der Tür einer Seniorin zu stehen, um sich für irgendetwas bei ihr zu bedanken. Bevor das Opfer sich besonnen hat, sind die Diebe im Haus, sehen sich unter einem Vorwand um und verschwinden mit Geld oder Schmuck.

Die Masche mit den «falschen Polizisten» taucht ebenfalls immer wieder auf. Oft handelt es sich um einen Komplizen des Enkeltrickbetrügers, der zuerst telefoniert. Klappt das nicht, wird das Opfer ein zweites Mal angerufen. Diesmal behauptet ein Anrufer, er sei von der Polizei. Er bittet darum, die Polizei zu unterstützen und beim nächsten Enkeltrick-Betrug mitzuspielen. Bei der Geldübergabe verhafte die Polizei dann den Geldabholer. Mitunter teilen die falschen Polizisten auch mit, Geld und Schmuck seien nicht mehr sicher. Man könne die Wertsachen einem Polizisten zur Aufbewahrung mitgeben. Spätestens jetzt sollte man hellhörig werden und sich über den Notruf 117 vergewissern, ob der Polizist echt ist. Nebenbei: Üblicherweise sprechen Polizisten bei uns Schweizerdeutsch und kommen bei wichtigen Angelegenheit persönlich vorbei.

Dann gibt es noch den Trick mit der gefundenen Handtasche. Einem Opfer wird – zum Beispiel in einem Einkaufszentrum – die Tasche mit Ausweisen und Schlüsseln entwendet. Später ruft dann das vermeintliche Einkaufszentrum an und vermeldet, die Tasche sei gefunden worden und könne persönlich zu einem bestimmten Zeitpunkt abgeholt werden. Macht sich das Opfer auf den Weg, weiss der Anrufer, welcher in Tat und Wahrheit ein Einbrecher ist, wann er das Haus ausräumen kann. Um sich davor zu schützen, reicht ein Rückruf im Geschäft. Im Zweifelsfall hilft auch hier die Polizei weiter.

Was hat es mit Phishing und Skimming auf sich?

Beim Phishing bekommt man echt aussehende E-Mails von offiziellen Stellen – einer Bank zum Beispiel. Man wird gebeten, die Kontodaten zu aktualisieren. Wirkliche Banken würden das aber nie tun. Skimming bedeutet, dass Kriminelle den Code der Kontokarte abschöpfen, um das Konto leerzuräumen, nachdem sie die Karte gestohlen haben. Den Code sollte man wirklich nirgends aufschreiben. Wenn man ihn am Geldautomaten, an der Tankstelle, dem Billettautomaten oder an der Kasse im Laden eingibt, verdeckt man am besten mit der zweiten Hand das Gerät. Geldautomaten im Innern von Finanzinstituten sind übrigens videoüberwacht und deshalb sicherer.



Das Formularzur Änderung des Eintrags im Telefonbuch kann herunter geladen werden unter:

www.telefonbetrug.ch/tipps/ (Zürcher Regionalzeitungen)