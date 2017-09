Auf dem Lechweg zur Geierwally

«Der letzte Wilde» heisst die Dauerausstellung im Besucherzentrum der Klause Ehrenburg bei Reutte in Tirol. Gemeint ist der Fluss Lech, doch im übertragenen Sinn erinnert die Kennzeichnung auch an die berühmteste Person des Lechtals, die Geierwally. Eine Film- und Kunstfigur zwar, deren Ausgangspunkt aber eine reale Begebenheit war: In der Saxenwand bei Madau (Gemeinde Bach) hatte 1858 die 17-jährige Anna Knittel, an einem Seil hängend, ein Adlernest in einer Felswand ausgenommen, weil sich nach einem Todesfall im Jahr zuvor kein Mann mehr getraute, den Nachwuchs dieses die Schafherden bedrohenden Greifvogels zu rauben.

Sechs Mal verfilmt

Sechs Mal wurde die Geschichte zwischen 1921 und 2015 verfilmt. Eine bessere Botschafterin für das Tal hätte sich kein Touristiker ausdenken können. Mittlerweile gibt es allerdings auch einen handfesten Grund für einen Besuch des Tiroler Lechtals und seiner Seitentäler: Seit 2004 sind dort grosse Zonen als Naturpark ausgewiesen.

Damit soll die letzte Wildflusslandschaft im nördlichen Alpenraum bewahrt werden. Der Tiroler Lech gilt als «grösster Grundbesitzer» im Talbereich, weil er sich fast beliebig ausdehnen kann und einen weitläufigen Auenwaldgürtel regelmässig überfluten darf. Europaweit ist dieser urtümliche Landschaftsraum, der seltene und gefährdete Tier- und Pflanzenarten beherbergt, ein Paradebeispiel für eine gelungene Flussrenaturierung.

Gemütlich in acht Tagen

Von der Quelle beim Formarinsee (1800 m.ü.M.) in Vorarlberg bis zum Lechfall im bayrischen Füssen (800 m.ü.M.) verläuft seit 2012 der 125 km lange Lech-Wanderweg, der von der Europäischen Wandervereinigung als ersten «Leading Quality Trail» zertifiziert wurde. Mindestens sechs Tage sind nötig, um ihn zurückzulegen; wer es gemütlicher mag, plant acht Tagesetappen ein.

Ein idealer Einstieg in den Tiroler Teil ergibt sich im Walserdorf Warth (1500 m.ü.M.). Dort überquert man den Krummbach und ist gleich in Gehren auf Tiroler Boden. Hoch oben über dem Tal schlängelt sich der Weg durch Wald und Weiden und gibt immer wieder den Blick frei in die Tiefe auf den reissenden Lech, bevor man absteigt und das Dorf Steeg erreicht.

Weg voller Überraschungen

Der gut mit L-Zeichen ausgeschilderte Weg verläuft längst nicht immer in Flussnähe und bildet auch nicht die direkteste Verbindung zwischen Start und Ziel. Er ist vielmehr der gelungene Versuch, die Highlights des Tals und der Ausgänge der Seitentäler aneinander zu reihen, was ihn unglaublich vielseitig und abwechslungsreich macht: lichtdurchflutete Waldstücke, blühende Bergwiesen, schroffe Felswände, Wasserfälle, Hängebrücken, sumpfige Moore, Schotterbänke wechseln sich ab, und beim Weiler Martinau stösst man unvermittelt auf das grösste Frauenschuhgebiet Mitteleuropas.

Empfehlenswert ist eine Fahrt mit der Jöchelspitzbahn bei Bach: von der Bergstation aus gewinnt man einen guten Überblick über das Tal. Aber auch in der «Zivilisation» lohnt es sich, zu verweilen: Jedes Dorf hat seine Kirche, Gasthöfe sind reichlich vorhanden, und vor allem in Holzgau zieren barocke Lüftlmalereien die Häuserfronten. Im 680-Einwohner-Dorf Steeg gibt es eine Holzschnitzerei mit einem grossen Laden sowie eine Käserei, die es in sich hat.

In dritter Generation führt Kurt Sojer den Familienbetrieb und stellt mit Milch aus Steeg – im Sommer auch von vier Almen – 30 Sorten Berg-, Schnitt- und Weichkäse her. Im Sommer verarbeitet er täglich 5000 Liter (im Winter die Hälfte), für die er den Bauern 55 Cents pro Liter bezahlt statt den üblichen knapp 40. Er beliefert Hotels und Restaurants nicht nur im Lechtal, sondern auch im Tiroler Ober- und Unterland, und dies zu Preisen zwischen 16 und 26 Euro pro Kilo.

Eine Wunderkammer

Was ein solcher Betrieb für das Tal bedeutet, erschliesst sich dem Besucher der «Wunderkammer» in Elbigenalp, dem informellen Zentrum des Tals. In diesem sehenswerten modernen Museum zur lokalen Geschichte zeigt eine Sonderausstellung (bis 8.4.2018) über die «Schwabenkinder», wie die Armut die Bewohner des Lechtals Jahr für Jahr zwang, ihre Kinder zur Arbeit in die Fremde zu schicken.

Natürlich gibt es in Elbigenalp ein Restaurant namens «Geierwally», dessen Wirt auch in der «Wunderkammer» aktiv ist und als Immigrantensohn – sein Vater wanderte aus Südtirol ein – hier stärker verwurzelt scheint als mancher Lechtaler. Im Video erzählt er von der Königinmutter Marie von Bayern, die regelmässig hier den Sommer verbrachte, vom «Vater des Lechtals», dem Universalgelehrten Johann Anton Falger, und seiner historischen Sammlung und natürlich von Anna Knittel.

Die emanzipierte Malerin

Dass sie mit ihrem Husarenstück in der Felswand zur Roman- und Filmheldin wurde, ist nur die eine Seite. Ihr wahres Leben als selbstbewusste und mutige Frau, die traditionellen Rollenbildern trotzte, ist nicht weniger bemerkenswert: Falger erkannte ihr Talent, nahm sie in seine Mal- und Zeichenschule auf und sorgte dafür, dass sie – als einzige Frau! – ab 1859 eine Kunstakademie in München besuchen konnte. In Innsbruck etablierte sie sich als erfolgreiche Portraitmalerin, heiratete gegen den Willen ihrer Eltern, brachte als Anna Stainer-Knittel vier Kinder zur Welt und gründete eine Malschule für Damen, die sie bis ins hohe Alter leitete.

Ein Gedenkweg ab Bach, der Nachbargemeinde von Elbigenalp, erinnert an ihr künstlerisches Wirken. Auch im Bezirkshauptort Reutte ist sie präsent – im «Grünen Haus» mit einem Selbstportrait. Das Haus mit den Fassadenmalereien und Fresken des Barockmalers Johann Jakob Zeiller beherbergt ein spannendes Museum zur Geschichte der Marktgemeinde Reutte mit einer reichhaltigen Gemäldesammlung aus dem Barock. Wer sich auf den Lechweg macht, begegnet also nicht nur wilder, urtümlicher Natur, sondern auch einem reichhaltigen Kulturangebot.



