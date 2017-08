Verschiebung von Zeit und Raum

«Heiligs Blechle!» wird sich der Stuttgarter Porsche-Fahrer gedacht haben, als ihn am Furkapass eine Urgewalt überrollte. Er wird die mächtige Frontpartie des Cadillac kaum im Rückspiegel gesehen und allerhöchstens noch kurz den donnernden V8-Sound gehört haben, bevor ihn die Druckwelle erfasste und zum empörten Lichthupen veranlasste. Nein, einem Porsche-Fahrer schmeckt das überhaupt nicht, wenn sein gelbes Cabriolet kurzerhand aufgeschnupft und zu vier riesigen Endrohren wieder ausgespuckt wird. Und das von einer Limousine, wohlgemerkt.

«Heiligs Blechle», zumindest sinngemäss, geht auch uns immer wieder durch den Kopf, während wir den CTS-V über die schönsten Schweizer Bergpässe jagen. Der Antrieb fühlt sich an wie eine Jet-Turbine. Pedal runter, der Kompressor pfeift, und Raum und Zeit verschieben sich. Nur mit mentaler Arbeit schafft man es, sich nicht panisch am Lenkrad festzuklammern. Holy Moly, wirklich!

Vielleicht ist an dieser Stelle etwas Kontext angebracht. Cadillac erlaubte sich nicht nur den Spass, den 6,2-Liter-V8 der Corvette in die Mittelklasselimousine CTS zu bauen, nein: Die Amerikaner haben sich gleich für die grobe Variante entschieden, die mit Kompressor aus der Corvette Z06. Das bedeutet: 650 PS Leistung, 855 Newtonmeter Drehmoment und die Beschleunigungswerte eines Katapultgeschosses. Null auf hundert in 3,7 Sekunden. In der Zeit hat der Schwabe im gelben Boxster gerade einmal den Zündschlüssel gedreht.

Doch der Amerikaner hat nicht nur unanständig viel Power, ihm wurde auch das Rüstzeug mitgegeben, diese Kraft zu kontrollieren. Die Brembo-Bremsen (6 Kolben vorn, 4 Kolben hinten) greifen kompromisslos zu und ermüdeten auf unserer Fünfpässefahrt nicht. Das Fahrwerk mit Magnetic Ride Control und Performance Traction Management hält die 1850 Kilogramm wiegende Limousine sauber auf Spur; im Track-Modus liegt der CTS-V satt und wankfrei auf der Strasse.

Auch am Gewicht und an der Aerodynamik wurde gefeilt. Eine belüftete Motorhaube und ein Frontsplitter aus Carbon, Aluminium-Schmiederäder, verbreiterte Kotflügel, Diffusor, optimierte Schweller und ein Heckspoiler: Das alles dient nicht nur einer sportlicheren Optik, sondern reduziert das Gewicht und wirkt dem Auftrieb entgegen.

Leider haben die Ingenieure bei der Optimierung offenbar das Getriebe vergessen. Zwar agiert die 8-Stufen-Automatik im Alltag tadellos, doch für den sportlichen Betrieb ist sie nicht geeignet. Beim Anbremsen einer Kurve etwa zieht man zweimal an der linken Wippe, doch erst am Scheitelpunkt vollzieht das Getriebe diese Befehle und schaltet genau im schlechtesten Moment die Gänge herunter. Und auch beim Beschleunigen nervt diese Verzögerung enorm. Schade.

Und freilich ist da noch ein Nachteil: Wird der CTS-V ordentlich getreten, fliesst das Benzin scheinbar ungehindert durch ihn durch. Nach unserer Pässefahrt zeigt das Display 38 Liter Durchschnitt an. Nun denn. Über die gesamte Testdauer mit mehrheitlich gemässigtem Gasfuss und mit einigen Autobahnetappen sind es immer noch fast 18 Liter. Das ist viel zu viel. Die Werksvorgabe von 13 Litern erreicht nur, wer gemächlich dahinrollt und die Zylinderabschaltung möglichst oft nutzt. Doch wer macht das schon in einem solchen Auto.

Nochmals zurück zum deutschen Boxster-Fahrer. Er hat uns nämlich kurz vor der Autobahn wieder eingeholt und demonstrativ weggeschaut, als er uns im 100er-Bereich viel zu schnell überholte. Doch er braucht sich nicht zu grämen, die beiden Autos sind zu verschieden, um miteinander verglichen zu werden.

In einem Punkt sollten sich die Deutschen aber Gedanken machen: Wenn Cadillac es schafft, so viel Leistung, eine solide Fahrwerkstechnik, modernste Systeme und reichlich Luxus in ein Auto zu packen und dieses dann voll ausgestattet ab 114‘500 Franken anzubieten, wieso sind ihre Boliden dann so teuer? Das wird sich auch der Boxster-Fahrer gefragt haben, als er abends zu Hause die Buchstaben CTS-V gegoogelt hat. Und das hat er, garantiert. (zsz.ch)