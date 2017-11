Polizei löscht Brand in Gartenhaus

Wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilt, ist am Freitag kurz nach 10 Uhr in der Schrebergartenanlage Hanfländer ein kleines Gartenhaus in Brand geraten. Eine zufällig vorbei fahrende Patrouille der Kantonspolizei St.Gallen löschte mit einem Feuerlöscher den Brand, bevor die Feuerwehr eintraf.

Einige Tausend Franken Sachschaden

Ein 69-jähriger Gartenhausbesitzer feuerte das Cheminee ein. Die starke Hitze brachte die Holzrückwand und das Dach des Unterstandes zu brennen. Sofort begann er mit einem Wasserschlauch den Brand zu löschen. Eine Polizeipatrouille nahm die starke Rauchentwicklung wahr und konnte mit einem Feuerlöscher zusätzlich den Brand löschen. Es entstand Sachschaden von einigen tausend Franken.

(ani/Kapo SG)