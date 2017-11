Kollision zwischen Auto und Motorrad

Wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilt, ist es am Freitag, kurz nach 13 Uhr, auf der Rütistrasse, nach der Ausfahrt A53, zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Motorrad gekommen.

Ein 21-Jähriger verliess mit seinem Auto die A53 über die Ausfahrt Rapperswil Hülistein. Kurz vor der Wartelinie in die Rütistrasse nahm er das vor sich fahrende Motorrad wahr. In der Annahme, dass der 64-jährige Motorradfahrer in die Strasse einbiegen werde, fuhr auch er mit seinem Auto in die Einmündung.

Motorradfahrer verletzte sich

Dabei prallte das Auto frontal gegen das Heck des stehenden Motorrades. Der Fahrer stürzte und verletzte sich. Er musste mit dem Rettungswagen ins Spital gebracht werden. Der Sachschaden an den Fahrzeugen dürfte über 12‘000 Franken betragen. (ani/Kapo SG)