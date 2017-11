Zwei Hippies am anderen Ende der Welt

Es war einmal ein Hippie, der hiess Rick Rickenbach und wohnte an der Rickenstrasse in Ricken. Also eigentlich hiess er Urs, doch das war ihm zu wenig kultig, also nannte er sich kurzerhand «Rick». Weil ihm das Hippieleben in der Schweiz fehlte, beschloss er, die Koffer zu packen und mit seiner Frau nach Australien aufzubrechen. Denn auch sie findet: «Wir sind zu wild für die Schweiz.»

Dies ist die Geschichte zweier Auswanderer, zweier Hippies, deren Ehe vor einem Härtetest steht. Rick und Daniela Rickenbach heissen sie, 58 und 37 Jahre alt, seit 15 Jahren verheiratet. Die beiden verbindet ein gemeinsamer Traum: den einer Schweizer Bäckerei in Australien. Mit dem fernen Kontinent liebäugeln sie schon länger. Rick hat dort anfangs 90er Jahre schon einmal eine Bäckerei geführt – und festgestellt, dass keiner den Namen «Urs» richtig aussprechen kann. Sein Kosename «Rick» kommt ihm da gerade recht. Auch seine Frau Daniela hat eine Zeit lang im Land der Koalas und Kängurus gelebt. Weil die beiden in der Schweiz wegen unterschiedlicher Arbeitszeiten zu wenig Zeit füreinander haben, wollen sie am anderen Ende der Welt den Traum einer gemeinsamen «Swiss Bakery» verwirklichen. Rick erklärt: «In der Schweiz bin ich ein normaler Bäcker. In Australien bin ich ein Star.»

Romantische Vorstellung

Das Abenteuer der beiden ist derzeit in der Sendung «Adieu Heimat» auf 3 Plus zu sehen. Schon in den ersten Folgen zeigt sich: Der Traum vom Auswandern ist blumig, die Realität hingegen weniger. Die Suche nach einem geeigneten Lokal für die Bäckerei erweist sich als schwieriger als gedacht. Arbeit zu finden, ist im beschaulichen Kleindorf Bellingen an der Ostküste kein Zuckerschlecken.

Zwar steht per Zufall genau jene Bäckerei, die Rick als gelernter Konditor einst führte, zum Verkauf. Doch sie ist in einem katastrophalen Zustand. Schon von Aussen sieht das Lokal chaotisch-schmuddelig aus. Noch grausiger wird es drinnen: ein uralter Ofen, verkrustete Backformen, der Boden muss komplett ersetzt werden. «Eine Müllhalde, ein Loch», findet Daniela. Trotzdem will Rick seine einstige Wirkungsstätte zurückkaufen. «Entscheidend ist, was wir daraus machen.» Ob sich das Paar trotz unterschiedlicher Ansichten einig wird?

Im Zelt statt in der Villa

Und dann ist da noch die Suche nach dem Traumhaus. Auch diese Aufgabe wird für die beiden Auswanderer zum Spiessrutenlauf. Die erste Bleibe ist zwar hübsch, steht aber am falschen Ort; ein vermeintliches Traumhaus entpuppt sich als antikes Überbleibsel aus den 50er Jahren. Und so lange die beiden nichts finden, müssen sie im Zelt schlafen – trotz drohender Kälte.

Ob die beiden am Schluss in ihrem Paradies landen und ihre Bäckerei im Glanz erstrahlt, sei an dieser Stelle nicht verraten. Nur so viel: Zurück an die Rickenstrasse in Ricken hat es die Rickenbachs nicht mehr gezogen. Obwohl es dort rein namenstechnisch zu ihnen gepasst hat, wie kaum irgendwo sonst auf der Welt.

«Adieu Heimat»: Montag, 13. November, 22 Uhr, auf 3 Plus. (Zürichsee-Zeitung)