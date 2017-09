Zentrale Rolle der HSR in der neuen Bildungsoffensive

Mit einer 75 Millionen teuren IT-Bildungsoffensive will der Kanton St.Gallen dafür sorgen, dass er in Sachen Digitalisierung vorne dabei ist. Drei der vier Programmschwerpunkte sind in der Verantwortung der Hochschulen im Kanton. So sollen die Fachhochschulen, zu denen auch die Hochschule für Technik Rapperswil (HSR) gehört, ein standortübergreifendes Kompetenzzentrum für angewandte Digitalisierung aufbauen. Dadurch sollen Lehre und Lernen künftig auch digital und übergreifend stattfinden, schreibt die Regierung in ihrem Bericht. Das heisst konkret, bestehende Studiengänge könnten neu auch an anderen Standorten angeboten werden.

«Die HSR ist aufgrund ihrer Studiengänge dazu prädestiniert eine zentrale Rolle zu übernehmen», meint Regierungsrat Stefan Kölliker (SVP), Vorsteher des Bildungsdepartements. Als Beispiel führt die Regierung im Bericht den Studiengang in technischer Informatik an, der in Rapperswil angeboten wird. Im Gebiet Bodensee-Fürstenland fehle hingegen das technische Informationskader. Um dem Mangel abzuhelfen, könne die HSR ihren Studiengang künftig auch in St.Gallen anbieten. Wie das Ganze genau funktionieren soll, ist noch unklar. Die HSR wollte keine Stellung nehmen.

Eine enge Zusammenarbeit ist auch das Ziel der organisatorischen Neuorganisation der Fachhochschulen Rapperswil, St.Gallen und Buchs, welche die Regierung seit Längerem vorantreibt. Die Bildungsoffensive sei nun das erste Projekt bei dem die Fachhochschulen zeigen könnten, was mit vereinten Kräften möglich sei, erklärt Kölliker. Die anwendungsorientierte Forschung und Entwicklung soll auch Aufgabe des Kompetenzzentrums sein.

Nachfrage kreieren

Mit der Initiative werden auch neue Ausbildungsplätze für Informatiker geschaffen, wie zum Beispiel an der Universität St.Gallen, wo ein neuer Studiengang in Informatik und Management sowie eine School of Information and Computing Science kreiert werden sollen. Am neuen Institut sollen jährlich rund 100 Bachelor- und 50 Masterstudenten ihren Abschluss machen.

Bereits dieses Jahr wurden zudem die Informatikmittelschulen eröffnet. Allerdings starteten nur 35 Schüler diese Ausbildung. Die Klasse am Berufs- und Weiterbildungszentrum Rapperswil (BWZ) hat nur acht Schüler, sodass lange nicht klar war, ob die Klasse überhaupt zustande kommt.

Angesichts dieser Tatsache kommt die Frage auf, ob das Interesse für solche neuen Angebote überhaupt existiert. Dazu meint Kölliker, man müsse eben auch bei den Jungen das Bewusstsein für die Wichtigkeit der Digitalisierung stärken. «Die Anwendung der neuen Technologien im Alltag ist das eine, aber die Jungen müssen sich bewusst sein, dass eine berufliche Spezialisierung von Vorteil ist», betont er. Dann habe man eine gesicherte berufliche Zukunft.

Wirkung auf allen Stufen

Der dritte Schwerpunkt neben Fachhochschulen und Universität ist an der pädagogischen Hochschule (PH). Dort wird ein Kompetenzzentrum für Bildung und Digitalisierung eingeführt. Ziel ist die Entwicklung neuer Unterrichtsformen, die auf die Digitalisierung ausgerichtet sind. Zudem sollen Weiterbildungen für Lehrer angeboten werden.

Für die Regierung sei wichtig, dass die Massnahmen an der PH umgesetzt werden, und nicht direkt auf der Stufe der Volksschulen, wo die Gemeinden mitreden könnten, erklärt Kölliker. Somit greife man nicht in die Zuständigkeiten der Kommunen ein und könne gewährleisten, dass die Anstrengungen auf allen Stufen ihre Wirkung entwickeln, zeigt er sich überzeugt.

Das letzte Standbein der Bildungsoffensive ist eine Plattform zu Vermittlung von Praktikumsplätzen, die der Verein IT St.Gallen entwickelt. Zu diesem Punkt gehört auch die Unterstützung von MINT-Förderprojekten. Die Abkürzung steht für die Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Dabei sollen namentlich auch Mädchen in diesem Gebiet gefördert werden, heisst es im Regierungsbericht. Diese Projekte sollen teilweise auch von Privaten finanziert werden.

Das Projekt geht nun bis Ende Oktober in die Vernehmlassung. In der Februarsession 2018 kann sich dann der Kantonsrat mit der Bildungsoffensive beschäftigen. Die Volksabstimmung über den Kredit für die 75 Millionen Franken könnte dann in der zweiten Jahreshälfte stattfinden. Der Kredit soll ab 2019 das Projekt während acht Jahren finanzieren.

Kölliker ist bezüglich der Abstimmung guter Dinge. Es gehe nun darum, der Bevölkerung aufzuzeigen, warum die Bildungsoffensive nötig sei. Aber: «Ich habe Respekt vor dieser Aufgabe», gibt der Regierungsrat zu. (Zürichsee-Zeitung)