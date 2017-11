«Vier Leichen an einem Tag sind viel»

Im Frühling 1849 beschloss der 25-jährige Xaver Suter, seine Heimatstadt Rapperswil zu verlassen und nach Amerika auszuwandern. Für die Reise über Le Havre und New Orleans bis St. Louis benötigte er elf Wochen. Sein abenteuerliches Unterfangen hat Suter in einem 17-seitigen Brief an seinen Bruder Bonifaz niedergeschrieben, der im Original im Stadtmuseum aufbewahrt wird. Der authentische und teils dramatische Bericht ist Ausgangspunkt der neuen Ausstellung.

Die ZSZ druckt einen kleinen Auszug aus Suters Brief ab. Diesen verfasste der junge Mann wenige Tage nach seiner Ankunft in der neuen Heimat aufgrund seines Tagebuchs, das er auf der Überfahrt geführt hatte. Suter kehrte nach einem 20-jährigen Aufenthalt in den USA nach Rapperswil zurück, wo er 18 Jahre lang Stadtpräsident war und 1907 mit 82 Jahren starb.

Auszug aus dem Reisebericht

«7. April: Mein Tagebuch gleicht bald einem Leichenanzeiger, denn schon muss es wieder den Tod zweier Personen melden. Ein Franzose, der gestern noch munter Damenbrett spielte, bekam während der Nacht heftige Leibschmerzen und erlag, als man ihn gegen Morgen noch aufs Verdeck transportierte, in wenigen Stunden fürchterlichen Krämpfen. Sein Leichnam, der gleich nach seinem Tode ganz blau und schwarz wurde, gewährt einen schaurigen Anblick. Unser Kapitän und ein Herr Roberto aus Frankreich, der Hauptmann in Algier war und etwas Medizin zu verstehen scheint, glauben, der Verstorbene habe einen Cholera-Anfall gehabt. Mit diesem Franzosen wird eine Frau, die einer ähnlichen Krankheit erlegen ist, ins Meer geworfen; ihnen folgt auch ihr Bettzeug nach. Zwei Kinder ringen noch mit dem Tode auf dem Verdeck und werden wahrscheinlich auf den Abend auch im kühlen Grunde schlafen.

Der Kapitän gibt sich, seitdem die Krankheit bei vielen eine ernsthafte Richtung annimmt, alle erdenkliche Mühe um die Patienten, ist aber bei bestem Willen sehr beschränkt mit medizinischen Hilfsmitteln, indem er sich auf so ausserordentliche Fälle begreiflich nicht vorgesehen hat. Fortwährend haben wir schlechten Wind und scherzweise bemerkt heute der Kapitän, die Bärte müssen herunter, bevor dieser besser werde. Der Meinige wird wohl nicht damit gemeint sein, sonst hätte ich so viel Gemeinsinn, denselben dem allgemeinen Besten zu opfern. Etwas gezwungen lernt heute der Wind die Leute Anstand, indem er ihnen die Kappen vom Kopfe entführt; nicht weniger wie fünf Opfer fordert die Höflichkeit, und die Fische werden sich dieser Kopfbedeckungen freuen.

Wie vermutet, sind die Matrosen am Abend beschäftigt, die beiden Kinder über Bord zu werfen; vier Leichen an einem Tage sind viel, und es ist leicht verzeihlich, wenn dieser Tag Schrecken unter die Gesellschaft brachte, namentlich seitdem, trotz aller Vorsicht, das Wort Cholera auch ins Zwischendeck drang.» (Orthographie von der Red. leicht angepasst.)

Öffentliche Vernissage der Ausstellung zum Thema Auswanderung im Stadtmuseum: Dienstag, 7. November, 19 Uhr, Begrüssung im Forum St. Johann, Herrenberg 45. Zur Ausstellung erscheint ein Begleitbuch: Mark Wüst: Xaver Suters Reise nach Amerika 1849. Emigration aus dem Gebiet zwischen Walensee und Zürichsee. Chronos-Verlag, 28 Franken. (Zürichsee-Zeitung)