Verhandlungen zu neuer Stadionbeleuchtung scheitern

Die Anwohner des Fussballstadions Grünfeld bleiben hart. Auch nach Verhandlungen mit dem Stadtrat wollen sie ihre Einsprachen gegen die neue Beleuchtung nicht zurückziehen. Die neue Beleuchtung wird nötig, weil nach dem Aufstieg des FC Rapperswil-Jona in die Challenge League vom Verband für die TV-Produktion stärkeres Licht gefordert wird. Weil die Infrastruktur nicht rechtzeitig bereit war, erteilte die Disziplinarkommission der Liga dem FCRJ einen Verweis.

Für Thomas Furrer, Bauchef von Rapperswil-Jona, ist der Widerstand der Anwohner keine Überraschung: «Die Einigung kam erwartungsgemäss nicht zustande, insbesondere weil wir im Moment noch nicht voraussagen können, wie gross die zu erwartenden Lichtimmissionen bei den Wohnhäusern an der Oberseestrasse ausfallen.» Ziel sei es, mit den Anwohnern eine neue Vereinbarung zu den Lichtimmissionen treffen zu können. Die bisherigen Abmachungen zu den maximalen Lichtwerten aus dem Jahr 2003 wurden hinfällig. «Diese Vereinbarung können wir erst angehen, wenn die Ausschreibung für die neuen Lichtmasten erledigt ist und das Produkt und die Technik der Scheinwerfer feststeht», sagt Furrer. Das Konzept der vier Maststandorte und deren Höhe – 40 Meter – werde so oder so beibehalten.

Ärger über Lärm und Autos

Die Beleuchtung ist aber nur ein Teil des Ärgers. Die Anwohner nerven sich auch über andere Facetten des Stadionbetriebs. In den vergangenen Monaten verstärkt auftretende Probleme waren laut Thomas Furrer etwa die vermehrten Zu- und Wegfahrten zum Stadion über die Blaubrunnenstrasse oder die Beschallung mit Musik vor und nach den Spielen. Dazu kam auch die vermehrte Nichteinhaltung des Immissionsreglementes der Stadt, wenn die bestehenden Leuchten bis weit nach 22 Uhr noch brennen blieben.

Kredit an Bürgerversammlung

Furrer verspricht, dass mit Sofortmassnahmen die Situation um das Stadion zumindest in dieser Hinsicht verbessert werden soll. Die Stadt will etwa mit vermehrten Kontrollen dafür sorgen, dass nur Fahrzeuge mit Zufahrtsberechtigungen via Blaubrunnenstrasse zufahren und dass die Stadionbeleuchtung um 22 Uhr oder spätestens eine halbe Stunde nach Spielschluss abgeschaltet wird. Zudem wird eine Lichtmessung während eines Abendspiels an den angrenzenden Wohnhäusern durchgeführt. Wie Furrer erklärt, funktionierten die Abläufe der der FCRJ-Spiele sehr gut. Die Anwohner würden sich eher an den Zuständen unter der Woche oder bei den Trainings der Nationalmannschaft stören. Dani Welti, Geschäftsführer des FC Rapperswil-Jona ist überzeugt, dass man mit den Anwohnern für die Probleme eine Lösung finden werde.

Im Dezember bringt die Stadt einen Kredit, voraussichtlich rund 700000 Franken, für die neue Beleuchtung vor die Bürgerversammlung. Kommt der Antrag durch, wird die Beschaffung der neuen Masten ausgeschrieben. Erst danach entscheidet der Stadtrat über die Einsprache der Anwohner. Im besten Fall ist das stärkere Licht ab Mitte 2018 einsatzbereit. (Zürichsee-Zeitung)