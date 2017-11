Unia droht mit Widerstand, falls Coop sonntags öffnen will

Noch gibt sich Coop zugeknöpft: Ja, am Bahnhof Rapperswil wird ein Supermarkt ins Postgebäude einziehen. Aber: Über Eröffnungstermine oder Öffnungszeiten will das Unternehmen noch nichts kommunizieren.

Die Verschwiegenheit von Detailhändler Coop dürfte einen Grund haben, wie Recherchen der «Zürichsee-Zeitung» zeigen. Aktuell liegt eine heikle Frage zur Beantwortung auf dem Tisch des St. Galler Arbeitsinspektorates, wie das Amt für Wirtschaft und Arbeit bestätigt. Die Frage lautet: Ist der geplante Coop-Supermarkt ein Betrieb für Reisende oder nicht? Falls Ja, gelten für den Laden erweiterte Öffnungszeiten. Sprich: Der Sonntagsverkauf wäre erlaubt, auch morgens und abends wären längere Ladenöffnungen möglich.

Dass diese Frage so heikel ist, hat mit der Konkurrentin Migros zu tun: Die Filiale des orangen Riesen auf der gegenüberliegenden Strassenseite der geplanten Coop-Filiale war jahrelang sonntags geöffnet, dann untersagte das Amt den Sonntagsverkauf mit der Begründung, es handle sich nicht um einen Betrieb für Reisende, sondern für Touristen. Später unterlag die Migros dann vor Gericht auch mit dem Argument des Tourismusbetriebes und musste fortan am Sonntag schliessen.

Verschiedene Fragen klären

Um die Frage zu klären, ob es sich beim geplanten Coop um einen Betrieb für Reisende handelt, müssen verschiedene Faktoren berücksichtigt werden. Dazu gehört etwa die Ladenfläche – meist maximal 120 Quadratmeter. Auch die Pendlerströme oder das angebotene Sortiment der Filiale spielen bei der Beurteilung eine Rolle. Laut Coop-Sprecher Patrick Häfliger will man auf rund 250 Quadratmetern «ein Sortiment für den täglichen Bedarf sowie Convenienceprodukte anbieten».

Anke Gähme, Regioleiterin der Gewerkschaft Unia, ist dieses Sortiment ein Dorn im Auge. «Ein Supermarkt ist kein Reisekiosk», sagt sie. Gähme stellt klar: Plant Coop einen Sonntagsverkauf, werde man sich mit allen Mitteln dagegen wehren. «Was für die Migros gilt, muss auch für Coop gelten – auch wenn die ­Filiale auf der anderen Strassenseite steht.» Die Unia hatte bereits jahrelang den juristischen Kampf gegen die Migros-Filiale geführt.

Bei der Migros reagiert man gelassen auf die neue Konkurrenz am Bahnhof Rapperswil: «Die Migros bevorzugt bei all ihren Standorten ein dynamisches Marktumfeld. Mitbewerber beleben das Geschäft», sagt Sprecher Francesco Laratta. Die Migros werde keine Versuche unternehmen, den Sonntagsverkauf in ihrer Filiale wieder aufzunehmen.

Klar ist: Vor 2018 öffnet die Coop-Filiale am Bahnhof nicht. Zuerst stehen am historischen Gebäude noch Sanierungsarbeiten an: «Derzeit sind wir daran, verschiedene Arbeiten auf der Aussenseite des Postgebäudes vorzunehmen. So wird die Fassade bereinigt, die Fenster werden ersetzt, und der Kundeneingang wird neu gestaltet», sagt Post-sprecher Markus Werner. Die Post übergibt Coop die Flächen für das neue Ladenlokal im Januar 2018. (Zürichsee-Zeitung)