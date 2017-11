Unfall-Untersucher kritisieren langsame Rettungskoordination

Ein tödlicher Unfall überschattete vor zwei Jahren die Schweizer Junioren-Segelflugmeisterschaften in Schänis. Jetzt hat die Schweizerische Unfallunter­suchungsstelle (Sust) den Untersuchungsbericht zum Unglück publiziert.

Der 25-jährige Pilot hatte keine Überlebenschancen. Sein Segelflugzeug kollidierte in steilem felsigen Gelände am Chlein Seehorn im Kanton Graubünden. Es zerschellte auf einer Höhe von rund 3000 Metern. «Die geringe Alpenflugerfahrung, sowie die für den Piloten ungewohnte Wettbewerbssituation, haben bei der Entstehung des Unfalls möglicherweise eine Rolle gespielt», kommt die Sust zum Schluss.

Das Segelflugzeug war beim Aufprall auf die Felswand so zerstört worden, dass eine vollständige Überprüfung der Steuerfunktionen danach nicht mehr möglich war. Die Elemente, die untersucht werden konnten, ergaben laut dem Bericht keinen Hinweis auf technische Probleme. Der genaue Grund, weshalb das Segelflugzeug mit dem Gelände kollidierte, konnte deshalb nicht ermittelt werden.

Aus dem Untersuchungsbericht wird jedoch auch deutlich, dass der Pilot wohl sehr umsichtig geflogen war. «Fluglehrer und Fliegerkameraden beschrieben den Piloten als einen äusserst zuverlässigen und aufmerksamen Piloten, der stets vorausschauend handelte und einen gesunden Respekt vor Risiken hatte.» Darauf deutete auch die rekonstruierte Flugroute hin. Der Pilot hatte erstmals an einem Flugwettbewerb teilgenommen, heisst es im Untersuchungsbericht weiter. In einem Teil des Wettbewerbs konnte er sich an anderen Teilnehmern orientieren, zum Zeitpunkt des Unfalls war er aber auf sich alleine gestellt.

Armee kam erst spät

Kritik, die aber folgenlos bleibt, übt die Unfalluntersuchungsstelle Sust allerdings an der Rettungskette. Die Alarmierung des Notfallteams dauerte sehr lange.

Der Absturz erreichte sich um circa 16.30 Uhr. Erst um 18 Uhr wurde versucht, den Piloten über Flugfunk und auf dem Mobiltelefon zu erreichen. Diese zeitliche Differenz lässt sich allerdings noch dadurch erklären, dass Wettbewerbsteilnehmer oft spät zum Ausgangsflugplatz zurückkehren, um die Wettbewerbsaufgabe zu erfüllen. Die Sust macht aber deutlich: «Trotzdem ist nicht nachvollziehbar, weshalb der Pilot und das Segelflugzeug erst nach Suchflügen auf privater Basis um 20.15 Uhr beim Schweizerischen Rettungskoordinationszentrum (RCC) als überfällig gemeldet wurden, was die eigentliche Suche erst auslöste.» Durch die späte Alarmauslösung ging für die am Such- und Rettungsdienst beteiligten Organisationen wertvolle Zeit verloren, urteilt die Sust.

Das RCC wiederum informierte um 21 Uhr den Pikettdienst der Luftwaffe, um den wohl nötigen Sucheinsatz anzumelden. Es verstrichen nochmals über zwei Stunden bis der entsprechend ausgerüstete Suchhelikopter in Payerne auf dem Militärflugplatz startete. Für die Sust ist diese zeitliche Differenz «nicht nachvollziehbar». Die Crew des Suchfluges konnte das Wrack nicht finden, obwohl das RCC die mögliche Absturzstelle aufgrund von Flugdaten anderer Segelflugzeuge bis auf drei Kilometer eingrenzen konnte.

Die Sust kommt zum Schluss, dass bei einer frühzeitigen Alarmierung des RCC bei Tageslicht noch bessere Bedingungen für eine erfolgreiche Suchaktion geherrscht hätten. Das abgestürzte Flugzeug und die Leiche des Piloten konnten so erst 20 Stunden nach dem Unglück geborgen werden. Auch wenn im Fall des 25-Jährigen alle Hilfe ohnehin zu spät gekommen ist: Die Sust fordert die Beteiligten auf, zukünftig die Zeitspanne zwischen Unfallereignis und Eintreffen der Rettungskräfte am Unfallort möglichst kurz zu halten. (Zürichsee-Zeitung)