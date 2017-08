Überraschende Wende beim Projekt Rütistrasse

Plötzlich ist das Referendum gegen das Strassenprojekt Rütistrasse in Rapperswil-Jona vom Tisch. Erst vor zwei Wochen hatten die Gegner die Unterschriftensammlung lanciert, nun stoppen sie ihren Widerstand.

Was ist passiert? Die Bauherrschaft des Projektes Chrüzacher ist nach Verhandlungen bereit, die Baukörper entlang der Rütistrasse auf zonenkonforme drei Geschosse zu reduzieren und Anpassungen bei der Einfahrt in die Einstellhalle vorzunehmen. Im Gegenzug haben sich die Einsprecher verpflichtet, auf das Referendum gegen das Strassenprojekt zu verzichten, das teilte das Referendumskomitee «Chrüzacher» am Donnerstag mit. «Die Einsprecher sind keine Bauverhinderer per se, vielmehr kämpfen sie für eine Reduktion der Baukörper und damit eine dem bestehenden Ortsbildcharakter angepasste Projektierung», schreiben sie in einer Mitteilung. Aus diesem Grund hätten regelmässige Verhandlungen mit der Bauherrschaft Chrüzacher I + II stattgefunden, mit dem beidseits erklärten Ziel einer gütlichen Einigung. «Beide Parteien haben mit gegenseitigem Respekt und in konstruktiven Gesprächen um Kompromisse gerungen», heisst es weiter.

Bauchef ist zufrieden

Thomas Furrer, Bauchef von Rapperswil-Jona, reagiert sehr erfreut, aber auch überrascht über den Rückzug des Referendums. Auch wenn ein Gebäude des Chrüzacher I nun eine Etage niedriger wird, braucht es die Sanierung der Rütistrasse. Dieses Strassenprojekt ist nämlich nötig, um die Erschliessung der gesamten neuen Überbauungen sicherzustellen. „Die Projektänderung Chrüzacher I ist städtebaulich vertretbar“ äussert sich Thomas Furrer. Ob die Anpassungen bei der Einfahrt zur Einstellhalle Folgen für das Strassenprojekt haben, konnte Furrer gestern noch nicht beurteilen.

Die Bauherren der Überbauung Chrüzacher I waren für eine Stellungnahme am Donnerstag nicht erreichbar.

Kampf geht weiter

Haben die Strassenprojektgegner mit dem Rückzug des Referendums ihre Maske fallen lassen und gezeigt, dass es eigentlich gar nie um die Strasse gegangen ist? Nein, sagt Refrendumsführer Herbert Reinfried. «Es geht auch jetzt noch um die Strasse.» Der Kampf gegen das geplante Busregime - eine Haltestelle auf der Kantonsstrasse - werde auf einer anderen Ebene weitergeführt. Reinfried verweist auf entsprechende Vorstösse im St. Galler Kantonsrat. «Ebenso werden wir mit Argusaugen beobachten, ob und wie der Kanton die Pflicht zur Lärmsanierung der Rütistrasse, welche gemäss Bundesverfassung bis am 31. März 2018 abgeschlossen sein muss, erfüllt», schreiben die Projektgegner.

Die laufenden Einspracheverfahren gegen die Bauvorhaben Chrüzacher II und Rütistrasse Süd werden laut des Referendumskomitees vorderhand auf dem Rechtsweg weitergeführt und sind von der getroffenen Vereinbarung nicht tangiert. (Zürichsee-Zeitung)