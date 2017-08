Traktor stösst mit Rennvelos zusammen

Zum Unfall kam es am Dienstagvormittag um 11.30 Uhr. Wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilt, fuhr eine 67-jährige Frau mit ihrem Traktor vom Biberlikopf in Richtung Weesen. Bei der Einmündung in die Konrad-Escherstrasse bog sie nach links ab. Dabei übersah sie einen 64- und den 36-Jährigen auf ihren Rennrädern.

Obwohl die Traktorfahrerin noch abbremste, kam es zur Kollision. Der 64-Jährige Velofahrer verletzte sich leicht und wurde von der Rettung ins Spital gebracht. Sein 36-jähriger Kollege verletzte sich ebenfalls leicht und suchte selber einen Arzt auf. An den Rennrädern entstand Sachschaden in der Höhe von rund 13000 Franken. (mst)