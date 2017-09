Tour de Suisse kommt nach Eschenbach

«Eschenbach als Tor zur Ostschweiz», heisst es in der Medienmitteilung der Tour de Suisse vom Freitag. Am 15. Juni 2018 soll der Radtross des grössten Schweizer Etappenrennens beim Atzmännig bei Eschenbach in eine neue Etappe starten. «Wir sind in der komfortablen Lage, bei den Bergbahnen Atzmännig die gesamte Startinfrastruktur zu platzieren», lässt sich Roger Meier, CEO der Sportbahnen Atzmännig AG, zitieren. Gleichzeitig biete die Tour de Suisse die perfekte Plattform, um das grosse Angebot an Sommerattraktionen der Destination Atzmännig vorzustellen.

44 Jahre seit der letzten Etappe

Eschenbach war letztmals 1974 Etappenort der Tour de Suisse. Dass das Radrennen nach so vielen Jahren wieder im Atzmännig Halt macht, freut auch Eschenbachs Gemeindepräsident, Josef Blöchlinger: «Bei der Neuauflage nach 44 Jahren dürften bei manch einem gestandenen Mann Kindheitserinnerungen aufkommen».

Neben Eschenbach steht im Linthgebiet auch Gommiswald bereits als Etappenort der nächsten Tour de Suisse fest. Die genaue Streckenführung wird jedoch erst Ende Februar 2018 der Öffentlichkeit präsentiert. (past)