Sturmwinde bringen Zirkuszelt zu Fall

Eine Sturmböe hat am Sonntagabend das Zelt des Circus Knie in Bellinzona erfasst. Dabei wurde ein Mitarbeiter ganz leicht verletzt. Der Unfall ereignete sich beim Abbau des Zeltes. Dieses sei deshalb nicht mehr richtig verankert gewesen, sagte Knie-Sprecherin Sara Hildebrand. Der Zirkus will am Montag ausführlicher informieren, wenn das Ausmass der Schäden bekannt sind. Auf dem Tourneeplan stehen ab Dienstag Vorstellungen in Locarno. Danach endet die Tournee am Wochenende in Lugano.

Ein Video zeigt, wie das Zelt in sich zusammenfällt.

Video: A. Eglin - www.solocirco.net

Windböen und Unwetter haben am Sonntag die ganze Schweiz überzogen, Sturm und Regen hinterliessen ansonsten aber nur kleinere Schäden. (ckn/sda)