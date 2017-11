Stadt müsste Millionen in BWZ investieren

Positive Reaktionen mit Vorbehalten

Stimmen zum BWZ-Deal zwischen dem Kanton St. Gallen und der Stadt Rapperswil-Jona

Bei Kantonsräten und Parteien stösst der Vorschlag, dass die Stadt das Berufs- und Weiterbildungszentrum (BWZ) selber bauen soll, auf ein unterschiedliches Echo. Wenig begeistert von der Idee, dass die Stadt das BWZ bauen soll, zeigt sich Kantonsrat Bernhard Zahner (SVP), der die Interpellation «BWZ Rapperswil – wann kommt der Neubau endlich?» eingereicht hat: Es macht keinen Sinn, dass man nun mit einem Sonder­züglein das Problem lösen will.» Es sei zwar positiv, dass man nun vorwärtsmache, allerdings bleibe Berufsbildung eine kantonale Aufgabe. Zahner findet, dass der Kanton bauen und das Projekt BWZ vorziehen soll.



Fred Wirth, Mitglied der Aktionsgruppe, welche das BWZ am Standort Brunn­acker behalten möchte, findet die Idee des Stadtrates clever, sich vom Kanton loszukoppeln. «Wenn die Stadt bezahlt, soll die Bevölkerung aber auch entscheiden können, wo das BWZ zu stehen kommt.» Das Lido ist für die Gruppe nach wie vor ein rotes Tuch. Das BWZ gehöre auch in Zukunft in die Alt­stadt am Brunnacker.



Ein Knatsch im Rat droht



Nils Rickert, GLP-Präsident in Rapperswil-Jona, findet es ein interessanter Gedanken, dass die Stadt das BWZ bauen soll: «Er bringt Dynamik ins Ganze und verhindert, dass man noch mehr als zehn Jahre lang auf den Bau warten muss.» Was beim BWZ-Provisorium, das die Stadt gebaut hat, bereits im kleinen Rahmen geschehen sei, könne auch im Grossen gut funktionieren. Allerdings warnt Rickert vor der Möglichkeit, dass die Stadt den Kanton subventioniere: «Die Berufsbildung ist eine kantonale Aufgabe, daher muss ein Nullsummenspiel angestrebt werden. Die Miete müsste in etwa den Kosten für Amortisation, Finanzierung und Unterhalt entsprechen.»

Zudem sei es fragwürdig, ob der Kantonsrat es zulasse, dass die Stadt als Investor auftrete. Rickert erinnert an die Geschichte mit der HSG, als die Hochschule Gebäude von Dritten bauen liess und damit im Kantonsrat einen grösseren Knatsch auslöste.



Mit Freude nimmt Kantonsrat und Stadtrat Thomas ­Rüegg (FDP) die Antwort der Regierung auf. Dass die Stadt Rapperswil-Jona den Bau des BWZ in Angriff nehmen soll, sei ganz im Sinne des neuen Finanzierungsmodells PPP (Public Private Partnership): «Die Stadt müsste das Projekt nicht selber stemmen, sondern könnte Investoren mit ins Boot holen.» So sei denkbar, dass institutionelle Anleger wie Pensionskassen das Vorhaben finanzieren könnten. Rüegg­ geht davon aus, dass eine solche Lösung im St. Galler Kantonsrat auf Zustimmung stösst – dies nicht zuletzt deswegen, weil durch die neue Besetzung des Regierungsrates ein neuer Stil Einzug gehalten habe, der solche Modelle unterstützt. Linthgebiet im Abseits Kantonsrätin Yvonne Suter (CVP) ist einverstanden mit dem eingeschlagenen Weg: «Heute ist ein guter Tag für die Schüler und Lehrer. Unsere Hartnäckigkeit hat sich gelohnt. Der Kanton ist lange untätig geblie­ben; jetzt bewegt er sich endlich.» Suter kritisiert das «ungenügende Engagement» des Kantons, was Projekte am Obersee betrifft. Projekte wie das BWZ sollten grundsätzlich in der öffentlichen Hand, beim Staat, bleiben, sagt Kantons­rat Peter Göldi (CVP). Andererseits biete ein alternatives Finan­zierungsmodell die Möglichkeit, ein Projekt zu reali­sie­ren. «Wich­tig ist, dass der Kan­ton später die Möglichkeit hat, die Liegenschaft wieder zu kaufen», führt Göldi aus.



«Wir begrüssen den Entscheid der Stadt», sagt Ramiz Ibrahimovic, Präsident der Jung­freisinnigen See-Gaster. Er äussert allerdings auch Be­den­ken: Nicht jede Gemeinde könne aus finanzieller Sicht das Heft in die Hand nehmen. Wenn diese Vorgehensweise Nachahmer finde, könnte sich eine Gewohnheit des Kantons einschleichen, dass man nur lange genug nichts tun muss, bis die Gemeinden Initiative zei­gen und dem Kanton günstige Rahmenbedingungen bieten würden.



Magnus Leibundgut