Sie schwitzen, wenn andere schlafen

Für den perfekten Bizeps oder einen durchtrainierten Waschbrettbauch scheuen Mann und Frau keinen Aufwand. Gemäss dem Schweizerischen Bundesamt für Statistik geben rund 65 Prozent der Schweizer an, mindestens einmal in der Woche etwas für ihre Fitness zu machen. Die stetig steigenden Zahlen der privaten Mitglieder in den Fitnesscentern belegen diesen Trend.

Doch eine solche Mitgliedschaft lohnt sich oft nur für jene, die zu den «gewöhnlichen» Arbeitszeiten tätig sind. Üblicherweise haben die Fitness­center in der Region nämlich von morgens sechs Uhr bis abends um zehn Uhr geöffnet. Anders ist dies im Feelfit24. Im Fitness­center im Joner Industriegebiet können Mann und Frau seit dem letzten Jahr nämlich rund um die Uhr trainieren.

Einer von ihnen ist Marin. Der 23-Jährige kommt regelmässig spät abends ins Feelfit24: «Ich arbeite in zwei verschiedenen Schichten. Bei der Spätschicht habe ich um 23 Uhr erst Feierabend, viele andere Studios ­haben dann bereits geschlossen.» Er sei darum super dankbar über das Angebot in Jona. «Oft bin ich der Einzige im Studio.» Stören tut ihn das nicht, wie der aus Rüti stammende Mann erzählt. Er schätze die Ruhe vielmehr.

21 Uhr – Pumpen ist (k)ein Männersport

Kurz vor 21 Uhr ist aber noch nichts von dieser Ruhe zu spüren. Vielmehr gleicht das 1000 Quadratmeter grosse Studio einem Wespennest. Rund 30 Männer und Frauen machen sich an den diversen Kraft- und Cardiogeräten zu schaffen. Die meisten tragen Kopfhörer, sind hoch konzentriert bei der Sache.

Direkt neben dem Eingang steht ein Tresen. Auf diesem befindet sich ein kleines Chiplesegerät. Betritt ein Mitglied die Trainingshallen, kann es sich mittels Chip dort anmelden. Aus­ser­dem fungiert dieser als Schlüs­sel, mit dem die Türen zum Studio auch ausserhalb der «ordent­lichen» Öffnungszeiten aufgesperrt werden können. Zwischen neun Uhr morgens und abends stehen die Türen zum Fitnessstudio im ersten Stock des Industriegebäudes an der Eichwiesstrasse 20 stets offen. Während dieser Zeit werden die Trainierenden von den Angestellten des Feelfit24 betreut.

Inzwischen ist es 22 Uhr. In herkömmlichen Fitnessstudios ist nun höchstens noch die Putzequipe unterwegs. Nicht so in Jona. Gut zwei Dutzend Leute stählen noch immer ihre Körper. Auffällig ist: Es sind fast ausschliesslich Männer. Gerade einmal zwei Frauen mühen sich an den Trainingsgeräten ab. Eine von ihnen ist Nadine. Sechsmal in der Woche kommt die 18-Jährige ins Feelfit24. Mittlerweile habe sie sich daran gewöhnt, fast alleine unter Männern zu sein. «Man kennt und respektiert sich», sagt sie, bevor sie sich wieder ihrem Adduktoren-Training widmet.

23 Uhr – ein Hallo von der anderen Seite

Das Feelfit24 ist ein reines Kraft- und Ausdauerstudio. Dies heisst: Zumba- oder Yogakurse sucht man hier vergeblich. Dafür arbeiten die Verantwortlichen seit einer Weile mit einer Physiotherapiepraxis zusammen. «Viele, die hier trainieren, tun dies äusserst ambitioniert, heisst: Sie nehmen auch an Wettkämpfen teil. Da ist es ganz praktisch, dass wir auch eine Physiotherapiepraxis im Haus haben», erzählt Mitarbeiterin Daniela Braun.

Der Erfolg gibt ihnen recht. An den Schweizer Meisterschaften der Swiss Natural Bodybuilding and Fitness Federation (SNBF) vom letzten Wochenende räumten die Mitglieder des Feelfit24 ab. Gleich vier Schweizer-Meister-Titel sowie zahlreiche wei­tere Top-Ten-Klassierungen gingen an Trainierende des Joner­ Studios.

«Der Erfolg der anderen motiviert einen zusätzlich», sagt ­Marin, der soeben sein Trainingspensum beendet hat. «Mein Ziel ist es, in zwei bis drei Jahren ebenfalls an einem Wettkampf teilnehmen zu können.» Hierfür verfolgt der 23-Jährige einen strengen Trainings- und Ernährungsplan. Es brauche schon ­etwas Überwindung und Biss, die Pläne seines Coaches auch einzuhalten, sagt er. «Wenn ich mich dann aber im Spiegel anschaue und den Erfolg sehe, entschädigt das für alles.» Sagts und zieht lachend­ von dannen.

Inzwischen ist es bereits 23 Uhr, wie ein kurzer Blick auf die Armbanduhr bestätigt. Gut zehn Leute halten sich jetzt noch im Studio auf. Aus den Lautsprechern an der Decke sendet einem Adele­ gerade Grüsse von der ande­ren Seite zu, und die automatische Zeitschaltuhr schliesst die Rollläden vor den Fenstern. Dann signalisiert ein kurzes Piep­sen an der Tür das Eintreffen eines neuen Gastes.

Kevin arbeitet zwar zu «normalen» Bürozeiten, wie er selber sagt, dennoch komme er nie vor 23 Uhr ins Fitnessstudio. «Ich trainiere gerne alleine. Denn würde ich um 19 oder 20 Uhr hierher kommen, dann wäre ich pausenlos mit den anderen am Schwatzen.» Ablenkung aber kann der 21-Jährige nicht gebrauchen, denn er verfolgt ein ehrgeiziges Ziel: Zusammen mit einem Kollegen trainiert er für die Mister-Universe-Wahl 2018 in Miami.

24 Uhr – auch die letzte Nachteule flattert einmal aus

Dann schlägt es zur Geister­stunde. Von Geistern ist jedoch weit und breit nichts zu sehen. Stattdessen schleicht Naser sich in den Trainingsraum. Er habe bis eben gearbeitet, nun müsse er sich noch etwas auspowern. «Ich bin eine Nachteule, eigentlich werde ich jetzt erst so richtig wach und fit.»

Zwei- bis dreimal pro Woche kommt der Joner ins Feelfit24. Natürlich immer abends. Nur einmal sei es ihm passiert, dass er – «aus Versehen» – ganz früh morgens ins Studio gekommen sei. «Es gibt zwei, drei, die trainieren jeden Morgen bereits ab fünf Uhr. Was für Spinner», meint er, um dann anzuhängen: «Das sagen die zwar wohl auch von mir.»

Mit dem Ende der Geister­stunde nimmt auch der Tag im Feelfit24 sein Ende. Zum Song «On my Way to Rome» verlässt auch die letzte Nachteule das Fitnessstudio. (Zürichsee-Zeitung)