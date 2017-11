Polnischer Staat will Polenmuseum finanziell unterstützen

Für die Polen ist das Polenmuseum in Rapperswil mehr als ein Museum. Es gehört zur polnischen Identität. Entsprechend gibt die nationalkonservative polnische Regierung den Kampf um die Ausstellungsräume im Schloss nach wie vor nicht auf. Jüngst setzte Polen zu einem neuen Versuch an, diese Unterstützung offen zu zeigen. Zum 200. Todestag des Nationalhelden Tadeusz Kosciuszko weilte Senatspräsident Stanis?aw Karczewski in der Schweiz und liess die Katze aus dem Sack: Man wolle dem Museum finanziell unter die Arme greifen.

Anna Buchmann, Direktorin des Polenmuseums, bestätigt die Absichten. «Wir haben eine starke Zusage erhalten», sagt sie. Derzeit würden Gespräche laufen, wie die finanzielle Unterstützung genau ausehen könnte. Bisher war die Unterstützung vor allem auf wissenschaftlicher, etwa kulturhistorischer, Ebene. Das Museum wird derweil von einer Stiftung getragen.

Nicht das erste Angebot

Buchmann betont, dass die Gelder helfen könnten, personelle Engpässe zu beseitigen oder neue Ausstellungen zu realisieren. Offen ist, wann die Gespräche einen Abschluss finden. Es ist nicht das erste Mal, dass Polen im Kontext der drohenden Museumsschliessung Geld anbietet. 2014 bot das polnische Kulturministerium der Stadt jährlich rund 600 000 Franken für Projekte wie Konzerte oder Kinotage an – unter der Bedingung, dass das Museum eigenständig weiterexistiert. Die Stadt winkte jedoch ab. So oder so machen die Polen mit dem jüngsten Vorstoss klar: Man hält zum Museum. Das zeigt auch die Tatsache, dass sich eine Parlamentskommission nochmals mit Rapperswil auseinandersetzen will.

Nebst finanziellen Aspekten weibelte Stanis?aw Karczewski aber auch erneut in der Politik für die Kulturinstitution. In einem Gespräch mit dem Vize-Präsidenten des Nationalrats Dominique de Buman (CVP) betonte er die Wichtigkeit des «nationalen Erbes». Buman seinerseits sagte, dass sich die eidgenössischen Räte nicht in lokale Gegebenheiten einmischen könne. Aber: Buman gibt die Meinung an die schweizerisch-polnische Parlamentariergruppe weiter.

Wie de Buman auf Anfrage erklärt, könnte die Gruppe den Stadtbehörden eine Empfehlung abgeben und auf die Sensibilität dieses Themas aufmerksam machen.An der Haltung der Ortsgemeinde und der Stadt dürften die Vorstösse nichts ändern. Sie wurden bereits in der Vergangenheit nicht müde zu betonen, dass es zukünftigt im Schloss kein eigenständiges Polenmuseum mehr geben werde. (Zürichsee-Zeitung)