Polizei erwischt Junge Einbrecherinnen im Treppenhaus

Bei den Beschuldigten handelt es sich gemäss Mitteilung der Kantonspolizei St. Gallen um eine 15-jährige Serbin und eine 19-jährige Belgierin.

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen begaben sich die Täterinnen um kurz nach 11 Uhr in den fünften Stock des Mehrfamilienhauses. Von dort gelangten sie durch ein Fenster auf die Terrasse einer Wohnung. Durch die Terrassentür brachen sie in die Wohnung ein, was von einer Augenzeugin von einem Nachbargebäude aus beobachtet werden konnte.

Die Beobachterin verständigte die Kantonspolizei St.Gallen, welche die beiden mutmasslichen Täterinnen im Treppenhaus anhalten und festnehmen konnte. Die beiden Frauen trugen eine Handtasche mit Schmuck bei sich, welche aus der betroffenen Wohnung stammte. Auch Einbruchswerkzeug konnte sichergestellt werden. (mst)