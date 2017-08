Neubaupläne stossen auf Widerstand

Zentral, jedoch in die Jahre gekommen. Dies beschreibt das Wohn- und Geschäftshaus an der Oberen Bahnhofstrasse 52 am besten. Nun soll der in die Jahre gekommene Bau hinter der Stadtbibliothek einem moderneren Platz machen. Hierzu wollen die Bauherren das einzelne Haus aus der Häuser­zeile hinaus­brechen.

Bis es soweit ist, dürfte es allerdings noch etwas dauern. Vorerst blockieren Einsprachen das Bauprojekt.Vier an der Zahl seien es, wie Bauchef Thomas Furrer (parteilos) auf Anfrage sagt. Noch ist nicht von allen Einsprechern klar, welche Gründe sie für ihren ­Rekurs ins Feld führen. «Einige Rekurrenten haben eine Frist­verlängerung für das Einreichen der schriftlichen Einsprache­begründung beantragt», erklärt Furrer. Ein Dorn im Auge ist den Beschwerdeführern gemäss dem Bauchef vor allem die Höhe der südlichen Häuserzeile.

Aber auch die Bauweise, eine U-Form nach hinten auf die Fläche des heu­tigen Parkplatzes, stösst gemäss Furrer auf Ablehnung. Sobald ­alle Beschwerdebegründungen eingegangen sind, werde man zu­sam­men mit dem Bauherrn und den Rekurrenten das Gespräch suchen, sagt Furrer. Die Hoffnung auf eine schnelle Einigung bleibt. (Zürichsee-Zeitung)