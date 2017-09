Motorrad prallt in bremsendes Auto

Der 43-Jährige fuhr, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Mittwoch mitteilte, kurz nach 11 Uhr mit seinem Motorrad auf der Rütistrasse in Jona Richtung Rüti. Bei der Einmündung der Holzwiesstrasse bremste die 27-jährige Fahrerin eines in die gleiche Richtung fahrenden Autos abrupt ab. Der Motorradfahrer bemerkte dies zu spät und sein Motorrad prallte gegen das Heck des Autos. Der Motorradfahrer verletzte sich beim Zusammenstoss leicht. Der Sachschaden beträgt etwa 2‘500 Franken. (past)