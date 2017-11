Lob für den Stadtrat, heftige Kritik am Fussballverband

Der Stadt Rapperswil-Jona geht es gut. So gut, dass nicht einmal eine personell aufgestockte Stadtverwaltung bei den Parteien gross zu reden gibt. Am Mittwoch hatte der Stadtrat im Rahmen seiner Budgetpräsentation über die neuen Stellen in der Verwaltung orientiert. Ingesamt werden in den Abteilungen 875 Stellenprozente geschaffen. Am meisten ausgebaut wird im Bereich des Ressorts Bau- und Liegenschaften. Der Ausbau werde nötig, um alle geplanten Projekte zeitnah abzuarbeiten.

Die Grünliberale Partei begrüsst die zusätzlichen Angestellten im Bauressort explizit. «Wäre hier nichts passiert, hätten wir sogar beim Stadtrat interveniert», sagt Parteipräsident Nils Rickert. Insgesamt sei es natürlich schon ein ziemlicher Sprung beim Personalbestand. «Der Stadtrat kann das aber aus Sicht der GLP gut begründen. Inbesondere sei das Budget nicht problematisch, weil ja auch die Rechnung 2017 deutlich besser und damit ausgeglichen abschliessen werde.

Der FDP ist es ebenfalls bewusst, dass im Bauressort viel Arbeit anfällt und deshalb wohl mehr Stellen notwendig seien. «Wir möchten dennoch von Bauchef Thomas Furrer (parteilos) an der Bürgerversammlung wissen, wie die Bevölkerung das zusätzliche Personal spürt», sagt Vorstandsmitglied Brigitte Bailer. Die SP begrüsst die Schaffung der neuen Stellen.

Die Stellenanpassungen im Bauressort aufgrund des Nachholbedarfs und der regen Bautätigkeit leuchtet auch der SVP ein, sagt Parteipräsidentin Barbara Keller-Inhelder. «Zum übrigen Stellenausbau werden von uns sicher noch Fragen gestellt werden.»

UGS begrüsst Jugendzentrum

Für UGS-Co-Präsidentin Silvia Kündig-Schlumpf ist der gesteigerte Personalaufwand derzeit nicht das wichtigste Thema. Sie bedauert einfach, dass durch die neue Behördenorganisation einzelne Stadträte gleich mehrere Ressorts führen müssten. Kündig-Schlumpf gewinnt dem Budget positive Seiten ab, die von den übrigen Parteien in der Bewertung nicht erwähnt werden. «Toll» sei die Verlegung des Jugendzentrums vom Stampf auf das Zeughausareal und die Projekte für Grünräume.

Trotz ausführlicher Vorinformation durch den Stadtrat nicht Stellung nehmen will die CVP. «Das Budget wird im Rahmen der Mitgliederversammlung Ende November besprochen», lässt Parteipräsident Thomas Hofstetter ausrichten.

Millionen für neues Stadion

Während beim Budget 2018 praktisch keine Kritik geäussert wird, liegt ein Thema den Parteien schwer auf dem Magen. Der Ausbau des Fussballstadions Grünfeld sorgt für rote Köpfe. Um die Anlage langfristig Challenge-League tauglich zu machen, rechnet der Stadtrat bis 2022 provisorisch mit Investitionen von rund vier Millionen Franken. Gesamthaft soll der Ausbau fünf bis acht Millionen Franken kosten. Der Stadtrat erwartet vom FCRJ, sich aktiv an der Finanzierung zu beteiligen – mit einem Millionenbeitrag.

Eine Tatsache die auch dem Fussballverein bewusst ist. Bereits für die provisorische Aufrüstung des Stadions war über eine Million Franken notwendig. Rocco Delli Colli, Präsident des FCRJ, ist positiv eingestellt, für den Ausbau die Unterstützung aus der ganzen Region zu erhalten. Er erinnert an die Wichtigkeit des Fussballvereins: «Ohne Spitzensport kein Breitensport.»

Diese Investitionen seien nicht die Schuld des FCRJ, sagt SP-Präsident Robert Hegi. Vielmehr sei es die Fussballliga, welche die Stadt unter Zugzwang bringe. «Investieren wir nicht in die Infrastruktur, droht man dem Club mit Lizenzentzug oder Punktabzug». Das sei nichts anderes als «Erpressung», sagt Hegi. Nils Rickert von den Grünliberalen pflichtet ihm bei: «Der Fussballverband spinnt einfach. Anders kann man das nicht sagen.» Die Forderungen seien unrealistisch.

Im Stadionkatalog vorgeschrieben sind etwa getrennte Fansektoren, 60 Quadratmeter Garderobe pro Mannschaft, ärztliches Untersuchungszimmer, Dopingkontrollraum, TV-Übertragungsinstallationen, gesicherte Zufahrtswege, Sicherheitsräume oder eine neue Flutlichtanlage.

Dem FCRJ Steine in den Weg legen wollen die Parteien nicht, wünschen sich aber praktisch unisono, wie der Stadtrat dass sich der Verein an den Kosten massgeblich beteiligt. Die FDP wünscht sich zudem, dass die Bevölkerung beim Ausbau mitreden kann. «Der Fussballverband begeistert uns mit seiner Haltung nicht», sagt Bailer.

So weit gehen und von Erpressung sprechen, wie dies Robert Hegi macht, möchte Stadtpräsident Martin Stöckling (FDP) nicht. Dennoch: Auch er störe sich am Vorgehen und den Vorgaben der Swiss Football League. «Ich empfinde die Vorgaben als sehr fordernd.»

Als besonders störend bezeichnet Stöckling dabei den zeitlichen Druck, welcher die Swiss Football League ohne jegliche Rücksicht auf rechtliche und politische Prozesse aufsetze. «Die Liga weiss ganz genau, dass rund 80 Prozent der Fussballstadien in der Schweiz in öffentlicher Hand sind und zeigt dennoch wenig bis kein Verständnis für die aufwendigen Prozesse.» Es sei schlicht unrealistisch, im Mai vom definitiven Aufstieg des FCRJ zu erfahren und im August zur neuen Saison sämtliche Vorgaben bereits umgesetzt zu haben. Vor allem bei Massnahmen, die nichts mit der Sicherheit zu tun hätten, würde sich der Stadtpräsident deshalb mehr Augenmass wünschen.

Die Fussballliga konnte sich am Donnerstag nicht zu den Vorwürfen äussern und versprach eine Stellungnahme in den kommenden Tagen. (Zürichsee-Zeitung)