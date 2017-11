Lieferwagen kollidiert mit Kind

Ein 31-jähriger Mann fuhr am Donnerstag in Rapperswil-Jona mit seinem Lieferwagen auf der Schachenstrasse in Richtung Feldlistrasse. Wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilt, lief kurz vor 16.30 Uhr ein 8-jähriges Kind auf die Schachenstrasse. Es kam zu einer Kollision. Das Kind wurde zu Boden geschleudert. Gemäss Polizeiangaben wurde es mit unbestimmten Verletzungen mit dem Rettungswagen ins Spital gebracht. (mst)