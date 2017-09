Lehrer wollen Handys und Co. nicht verteufeln

Für die Fünftklässler in St. Gallenkappel ist es eine Premiere: Mit nagelneuen iPads lernen sie, selber Porträtfotos von sich zu schiessen. Mit der App Photobooth können sie ihre Gesichter spiegeln, in alle Richtungen verzerren und mit Filtern überlegen. Die Fotos sollen später die Schulzimmertür schmücken. «So können sie etwas Gestalterisches für unser Klassenzimmer kreieren», erklärt Lehrer Thomas Wiget. Die Einführung von Tablets ist an der Primarschule St. Gallenkappel ein Pilotversuch. Aufs neue Schuljahr hin hat die Schule 25 solcher Geräte bestellt. Sie sollen fortan in allen Klassen der Primarstufe und in ganz verschiedenen Fächern zum Einsatz kommen. Denn Kompetenzen im Umgang mit digitalen Medien zu erwerben, bekommt mit dem neuen Lehrplan 21 einen höheren Stellenwert (siehe Kasten).

Wie genau die Lehrer die Geräte in den Unterricht integrieren, bleibt ihnen überlassen. Thomas Wiget hat vor, die Tablets mit den Schülern für das Thema Ameisen in den Wald zu nehmen. Statt auf dem Papier Notizen zu machen, sollen sie das Leben der Tiere mit der Kamera dokumentieren – und etwa vor Ort einen Kurzfilm aufnehmen. Nur zum Googeln von Informationen oder um Bilder von Ameisenbauten zu suchen, will er die technischen Hilfsmittel nicht einsetzen: «Dafür gehen wir lieber direkt in die Natur.»

Tablets im Kindergarten

Der Pilotversuch der Primarschule St. Gallenkappel entspricht einer Tendenz, die in vielen Kantonen spürbar ist. «In wenigen Jahren ist ein Tablet so essenziell wie heute ein Etui», sagt der Präsident des Schweizer Lehrerverbandes, Beat Zemp. Bereits im Kindergarten und in der Unterstufe lernen Kinder, spielerisch mit den neuen Techno­logien umzugehen. Schmerikon etwa habe ebenfalls auf dieses Schuljahr hin zwei Klassensätze neuer Tablets bestellt, sagt Schuldirektor Thomas Pedrazzoli. Kindergärtler und Primarschüler würden aber altersgerecht und in Massen an die neuen Geräte her­angeführt, betont er – nur dort, wo es pädagogisch sinnvoll sei.

Anders ist die Situation bei Handys: In der Primarschule seien diese gar nicht oder nur in Ausnahmefällen erlaubt, so der Tenor am Obersee. Gesundheitliche Gründe etwa könnten für Schüler den direkten Draht mit dem Elternhaus notwendig machen, macht Thomas Rüegg, Schulpräsident von Rapperswil-Jona, ein Beispiel. Das Handy habe unter Primarschülern noch nicht die gleiche Bedeutung wie an der Oberstufe, sind sich Lehrer einig: «Bei uns spielen die Primarschüler noch Fussball, ‹Fangis› und Pingpong auf dem Pausenplatz», sagt Manfred Löffel, Schulleiter der Primarschule St. Gallenkappel und Walde. Auf dem Pausenplatz und im Schulhaus gelte der Grundsatz: Handys sind nicht sicht- und hörbar. Auch, um keinen Neid zu schüren bei Schülern, die kein solches Gerät haben.

Handy zur Recherche

Gezielt zum Einsatz kommen Handys indes an vielen Oberstufenschulen. Gibt der Lehrer grünes Licht, dürfen die Schüler ihre Smartphones unter anderem zu Recherchezwecken nutzen. «Das hat den Vorteil, dass Computer nicht extra aufgestartet werden müssen», veranschaulicht Luca Eberle, Schulleiter der Ober­stufenschule Rain in Jona. Zur Anwendung komme das Smartphone auch im Hauswirtschaftsunterricht, macht er ein Beispiel. Dort lernen Schüler, wie sie die Strichcodes von Lebensmitteln mit einer App scannen und dadurch die Inhaltsstoffe erfahren können. «Das heisst aber nicht, dass jeder Schüler ein Smartphone dabeihaben muss», betont der Schulleiter: Solche ­Geräte ­vorauszusetzen, sei der falsche Ansatz. Zudem würden bei weitem nicht alle Jugendlichen ihr Handy mit in die Schule nehmen. «Denn sie wissen: Wenn sie beim Chatten erwischt werden, müssen sie das Handy für48 Stunden abgeben.»

Auf dem Schulhausareal muss das Gerät auf «lautlos» gestellt oder im Flugmodus sein. Das Handy abzugeben, sei für die Schüler relativ einschneidend, sagt Eberle – passiert dies an einem Donnerstag, gibt es das Handy erst am Montag zurück.

Ähnlich handhabt es die Oberstufe Eschenbach. Auch dortgilt die «Bring your own device»-Strategie. Je nach Aufgabe arbeiten die Schüler mit ihrem eigenen Laptop, Tablet oder auch Smartphone. Müssen sie etwas im Netz recherchieren, nutzen sie das WLAN der Schule. «Wir verteufeln die Geräte nicht, sondern heben den positiven Nutzen hervor», sagt Schulleiterin Ga­briela Bleiker.

Schwierig für Eltern

Der Umgang mit Smartphones und Co. werfe vor allem bei Eltern viele Fragen auf, weiss Luca Eberle: Ab wann sollen sie ihrem Kind ein Smartphone erlauben, und wie können sie den Handykonsum zu Hause auf ein gesundes Mass reduzieren? Um Eltern zu unterstützen, erwägt die Schule Rapperswil-Jona nun flächen­deckende und regelmässige Informationsabende, an denen ­solche Themen zur Sprache kommen. Externe Fachleute sollen eingeladen werden und Ratschläge geben. Als sinnvoll erachtet Eberle solche Elternabende von der vierten Primarklasse an bis zum Ende der Oberstufe – in dieser Zeitspanne nämlich werde der Umgang mit Handy und Co. für Eltern zu einem «Riesen­thema». (Zürichsee-Zeitung)