«Lachen und Weinen liegen sehr nahe beieinander»

«Ich bin erstaunt, dass so viele Männer im Publikum sitzen», sagte Filmemacher Rolf Lyssy zum Auftakt der Rapperwiler Kinopremiere seines neusten Filmes «Die letzte Pointe» am Donnerstagabend. Um dann anzufügen: «Sie interessieren sich wohl alle nicht für Fussball.»

Lyssy, seines Zeichens grosser Fussballfan, spielte damit auf das parallel stattfindende WM-Barragespiel der Schweizer Fussballnati an. Auch wenn er es bedaure, den Match selber nicht sehen zu können, freue er sich riesig in Rapperswil sein zu dürfen. Lyssy sowie die mitgereiste Schauspielerin Monica Gubser stellten sich in der Folge in einem halbstündigen Gespräch den Fragen von Cécile Simoness, Leiterin Marketing und Events bei der Kinoevent GmbH, welche die Veranstaltung organisiert hatte. Dies im Rahmen der Reihe «Schweizer Filme und ihre Macher», die Interessierten Einblicke ins Schweizer Filmschaffen gewährt.

«We have a date», sagt der charmante Engländer George, «remember, you texted me?». Nein, Gertrud Forster (Monica Gubser) kann sich beim besten Willen nicht daran erinnern, wann und warum sie sich über die Online-Datingplattform für Senioren mit dem elegant gekleideten Herrn (Michael Rutman) vor ihrer Haustüre verabredet haben soll. Aber eines weiss die 89-jährige Zürcherin ganz genau: «Jetzt ist es Zeit zu gehen.»

Fortan setzt sich Gertrud intensiv mit dem eigenen Tod auseinander. Selbstbestimmt will sie aus dem Leben scheiden und nicht in einer Klinik oder einem Pflegeheim dahinvegetieren, das ist ihr wichtig. Doch ihr Umfeld nimmt die rüstige Witwe nicht ernst. Jeder hat eine eigene Vorstellung was für Omiomi, wie Gertrud liebevoll von ihrer Urenkelin genannt wird, am Besten ist. Zu allem übel verschreibt auch Gertruds Hausarzt ihr nicht etwa den ewigen Schlaf, wie sie sich das erhofft, sondern ein Antidepressiva. Also holt sich die 89-jährige einen Sterbehelfer. Und die Dinge nehmen ihren ganz eigenen Lauf.

«Das Leben besteht nun mal aus Dramen.»Rolf Lyssy, Regisseur «Die letzte Pointe»

Schwer zu glauben, dass dies der Stoff für eine Komödie sein soll. Darf man über Themen wie Demenz, Sterbehilfe und Tod überhaupt lachen? Das wollte Cécile Simoness denn auch von ihren Gästen wissen. Er schreibe Geschichten über das Leben, antwortete der Herrliberger Rolf Lyssy, und das Leben bestehe nun mal aus Dramen. «Lachen und Weinen liegen oftmals aber sehr nahe beieinander. So auch in diesem Film.» Ganz zufrieden gab sich Simoness mit der Antwort noch nicht: Ob Herr und Frau Schweizer denn auch genug Humor hätten, über einen solchen Film zu lachen, hakte sie nach. «Jeder ist bereit zu lachen, wenn man ihm die Möglichkeit gibt zu verstehen», zeigte sich der 81-jährige Lyssy überzeugt. Denn der Reflex des Lachens werde nur dann ausgelöst, wenn die tiefere Botschaft beim Rezipienten ankomme. Monica Gubser meinte schlicht. «Es tut doch so gut über tragische Themen zu lachen.»

«Auch ich bin etwas stur und freiheitsliebend»

In der Folge gewährte die Schauspielerin, die erstmals eine Kinohauptrolle spielte, den Anwesenden einen Einblick in ihr Seelenleben. Als sie für die Rolle der Gertrud Forster angefragt worden sei habe sie das Drehbuch gleich mehrmals durchgelesen und es habe ihr wahnsinnig gefallen. Auf langen Spaziergängen habe sie sich mit der Figur vertraut gemacht und dabei durchaus auch Gemeinsamkeiten entdeckt: «Wie Gertrud bin auch ich etwas stur und freiheitsliebend.» Einen grossen Unterschied gäbe es aber: «Ich wäre nie dazu fähig den Freitod zu wählen.»

Die Arbeit mit Lyssy beschrieb die Meilemerin Gubser als «schlicht grandios». Nie zuvor habe sie es erlebt, dass ein Regisseur sich nach dem Drehen für eine Szene bedankt habe. Ausserdem seien sie und alle anderem am Set überrascht gewesen, wie gut die Zusammenarbeit zwischen Vater und Sohn funktioniere. Elia Lyssy war beim Film für die Kamera zuständig. Es ist nicht das erste Mal, dass Rolf ein Projekt zusammen mit seinem 48-jährigen Sohn realisiert hat.

Eine Premiere gabs trotzdem. Nach einem Fahrradunfall – Rolf Lyssy outete sich in diesem Zusammenhang als vergifteter Rennvelofahrer – sei er mitten in der Zeit der Dreharbeiten für zwei Wochen ausgefallen. Also musste Sohn Elia überraschend die Regie übernehmen. «Er kam dann jeden Abend ins Krankenhaus und hat mir auf dem Ipad die frisch abgedrehten Szenen präsentiert.» Der Vater attestiert dem Sohn ein gutes Händchen: «Ich weiss heute gar nicht mehr, welche Szenen er und welche ich gedreht habe.»

Rolf Lyssy ist in den kommenden Tagen in weiteren Kinos rund um den Zürichsee zu Gast: Sonntag, 12.11, 10.30 Uhr in Uznach im Kino Rex und Samstag 25.11., 20.15 Uhr in Männedorf im Kino Wildenmann. Ausserdem ist der Film auch im Schloss Cinéma Wädenswil zu sehen. (Zürichsee-Zeitung)