Kontroverse um Zahlen zum Durchgangsverkehr

Sechs Strassen führen aus allen Himmelsrichtungen nach Uznach. Vor sechs Jahren hat das Ingenieurbüro Ernst Basler und Partner den Durchgangs- und Zielverkehr für das Jahr 2025 berechnet. Gemäss der damaligen Modellrechnung mache der Durchgangsverkehr je nach Strasse zwischen 30 und 58 Prozent aus, schreibt die Region Zürichsee-Linth in einer Medienmitteilung. Diese Modellzahlen wurden im Auftrag des kantonalen Tiefbauamts für die Zweckmässigkeitsbeurteilung der Regionalen Verbindungsstrasse A53-Gaster ausgewertet.

Nun ergibt eine neue Verkehrserhebung ein etwas anderes Bild, was die Zahlen des Durchgangsverkehrs betrifft. Um die Bevölkerung in die Optimierung der Linienführung miteinzubeziehen, fand ab 2013 ein Mitwirkungsprozess statt. «Im Rahmen dieser Mitwirkung wurden Zweifel an den Verkehrszahlen geäussert», sagt Markus Schwizer, Präsident der Region Zürichsee-Linth (CVP): Der errechnete Anteil Durchgangsverkehr sei als zu hoch empfunden worden, und so wurde eine aktuelle Verkehrszählung gefordert.

Dementsprechend hat nun die Gemeinde Uznach das Ingenieurbüro ewp mit einer Verkehrserhebung beauftragt. Dies mit dem Ziel, die Anteile des Durchgangs- und Zielverkehrs im Vergleich zu den Zahlen aus dem Verkehrsmodell 2011 zu verifizieren.

Äpfel mit Birnen verglichen?

Die Nummernschilderhebung wurde am Dienstag 13. Juni, in der Abendspitzenstunde, das heisst zwischen 17 und 18 Uhr, durchgeführt. Die Messungen wurden an allen sechs Haupteinfallstrassen vorgenommen, um den Vergleich mit den Modellzahlen 2011 zu ermöglichen. Durch das Abgleichen der notierten Nummernschilder wurde festgestellt, welche Autos durch Uznach hindurch fahren respektive den Start- oder Zielpunkt in Uznach haben.

Erwartungsgemäss sei der Anteil am Durchgangsverkehr auf der St. Galler- und Zürcherstrasse am geringsten (37 Prozent) und auf der Benknerstrasse am höchsten (66 Prozent), teilt die Region mit: Das gewichtete Mittel lag bei 50 Prozent. «Die Verkehrsplaner zeigen in ihrer Erhebung auf, dass der Anteil des Durchgangsverkehrs in der Modellrechnung 2011 eher unter- als überschätzt wurde», führt Schwizer aus: So weise das Verkehrsmodell 2011 auf der Grynaustrasse einen Durchgangsverkehrsanteil von rund einem Drittel aus, während dieser in der aktuellen Verkehrserhebung bei über 50 Prozent lag. «Auf der Benknerstrasse ist der Durchgangsverkehrsanteil mit 66 Prozent sogar doppelt so hoch wie in der Modellrechnung 2011», betont Schwizer.

«Werbung für Gasterstrasse»

Was allerdings ins Auge sticht: Während bei der Modellrechnung aus dem Jahr 2011 eine Querschnittsbelastung über den ganzen Tag im Fokus steht, bezieht sich die neue Erhebung nur auf den Abendspitzenverkehr. Werden da Äpfel mit Birnen verglichen? «Natürlich wird in der aktuellen Erhebung ganz anders gezählt», sagt Kantonsingenieur Marcel John: Nichtsdestotrotz würden die aktuellen Zahlen die Ergebnisse der Modellrechnung bestätigen, weil diese von einer Fehlerquote von zwanzig Prozent ausgehe.

«Wir halten die aktuelle Zählung für unseriös und nicht repräsentativ», sagt Daniel Ritler von der IG Mobilität Region Uznach. Diese hat gefordert, dass der Verkehr während einer Woche und nicht nur während einer Spitzenstunde gezählt werde. «Eine solche Zählung entspricht einem Gefälligkeitsgutachten und bedeutet nichts anderes als eine Werbekampagne und Propaganda für den Bau der Umfahrungsstrasse», sagt Ritler. Besser wäre es, Sofortmassnahmen in Angriff zu nehmen, um das Verkehrsproblem zu lösen, statt ewig auf den eventuellen Bau der Gasterstrasse zu warten. Die IG prüft nun ein Gesuch für die Lancierung einer Erhebung, die an mehreren Tagen den Verkehr zählt.

«Dringlichkeit ausser Frage»

Den Vorwurf, die aktuelle Erhebung komme einem Gefälligkeitsgutachten für die Gasterstrasse gleich, weist Christian Holderegger, Gemeindepräsident von Uznach (FDP), zurück: Fachleute hätten zu diesem Verfahren geraten. Die neue Verkehrszählung, die 10 000 Franken gekostet hat, sei ganz bewusst auf den Abendspitzenverkehr ausgerichtet worden. Der Gemeinderat werde ein allfälliges Gesuch der IG für eine weitere Verkehrszählung kritisch prüfen, sagte Holderegger.

«Für die Region Zürichsee-Linth sind die aktuellen Messergebnisse eine Bestätigung für den dringenden Handlungsbedarf», sagt Verbandspräsident Markus Schwizer: Die Resultate würden belegen, dass der Verkehr im Zentrum von Uznach bei weitem nicht nur hausgemacht sei und dass es eine gemeindeübergreifende Lösung brauche. «Aufgrund der zunehmenden Belastung stehen für die Gemeindebehörden der Region die Notwendigkeit und Dringlichkeit der Gasterstrasse ausser Frage», konstatiert Schwizer. Die Region Zürichsee-Linth setze sich weiterhin mit Hochdruck für die rasche Umsetzung des Vorhabens ein.

Bis Ende 2018 realisiert das kantonale Tiefbauamt für die Gasterstrasse ein Genehmigungsprojekt. Anschliessend können die betroffenen Gemeinden Stellung nehmen. Das Genehmigungsprojekt untersteht dem fakultativen Referendum. Falls der St. Galler Kantonsrat Ja sagt zum Projekt, kann darauf die öffentliche Planauflage durchgeführt werden. (Zürichsee-Zeitung)