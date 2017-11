«Irgendetwas haben diese Vögel»

«Männchen eins, Bewegung, Sektor eins, Höhe zwei, Schatten.» So oder so ähnlich hört es sich an, wenn Rahel Fritschi ihre Beobachtungen an ihren Teamkollegen weitergibt. Dabei handelt es sich jedoch nicht um einen Code aus einem Agentenfilm. Vielmehr beobachtet die siebzehnjährige Schülerin aus Uznach im Rahmen der Studienwoche von Schweizer Jugend Forscht das Verhalten von Chinasittichen und chinesischen Streifenhörnchen im Zoo Zürich.

Übersetzt würden Rahels Beobachtungen bedeuten, dass sich eines der Chinasittich-Männchen im linken Teil des Käfigs auf mittlerer Höhe im Schatten bewegt. Auf ihrem Handy hat Rahel einen Intervalltimer. Jede Minute gibt sie genaue Informationen über das Verhalten der vier Chinasittiche an ihren Teamkollegen weiter. Dieser tippt sie direkt in eine Excel-Tabelle für die Auswertung.

Rahel Fritschi entgeht keine Bewegung der Vögel.

Rahel erfasst den genauen Ort, an dem sich die Vögel aufhalten und ihr Knabberverhalten. Sie schaut genau hin, ob sie das Gitter, das Mobiliar oder die Äste in ihrem Käfig anknabbern. Sie notiert sich sogar, ob die Sittiche auf waagrechten, senkrechten oder diagonalen Ästen herumpicken. Ausserdem beobachtet sie die Interaktion der Vögel mit den chinesischen Streifenhörnchen, die im selben Käfig wohnen. «Da gibt es leider kaum einen Austausch», bedauert Rahel. «Bis jetzt haben wir vielleicht fünfmal etwas beobachten können». Später werten sie und ihr Kollege die Ergebnisse aus, interpretieren sie und präsentieren sie vor einem Publikum.

Wissenschaftliches Arbeiten lernen

Zusammen mit 19 anderen Jugendlichen zwischen 15 und 20 Jahren lernt Rahel während der Studienwoche eine wissenschaftliche Arbeit im Schnelldurchlauf durchzuführen. «Die Jugendlichen sollen lernen, wie man wissenschaftlich arbeitet», erklärt Franziska Heinrich, welche als Biologin und Zoopädagogin die jungen Forscher betreut. Darum habe man zu Beginn der Woche den Jugendlichen erst einmal Inputs zur Verhaltensbiologie und zum wissenschaftlichen Vorgehen mitgegeben. Danach durften sie gleich loslegen und ihr eigenes Projekt in Gruppen starten. Rahel hat sich für die Chinasittiche entschieden. «Es hat mich irgendwie zu ihnen gezogen, irgendwas haben diese Vögel», erklärt sie.

Nicht nur beobachten, sondern Knochenarbeit

«Zum Glück sind die Chinasittiche Gruppentiere, weshalb sie meistens zusammen sind. Das macht es einfacher, sie zu beobachten.» Es gehe allerdings nicht immer ums Beobachten. Man müsse auch Hypothesen zu ihrem Verhalten aufstellen und Daten auswerten. «Wir haben schon über 2000 Dateneinträge gemacht, immer vier pro Minute», sagt Rahel.

«Je mehr man beobachtet, desto mehr Details und Folgefragen tauchen auf», erklärt Franziska Heinrich. Diese könne man zwar nicht alle beantworten, aber es zeige, wie die Forschung funktioniere. Die Schüler lernen so ganz konkret, was Verhaltensforschung bedeute. Es sei eben nicht «herzige Tierli beobachten» sondern Knochenarbeit, welche Genauigkeit, Objektivität und Ausdauer brauche. Jede Minute, jede Bewegung will notiert sein. Auch müsse man bei der Verhaltensforschung die menschliche Interpretationsweise weglassen, sagt Heinrich. Man müsse das Verhalten neutral definieren und beobachten. «Wenn ein Affe beispielsweise seine Zähne zeigt, heisst das nicht, dass er lächelt, geschweige denn dass er glücklich ist, auch wenn es für das menschliche Auge so aussieht.»

Für die Maturaarbeit profitieren

Auf das Projekt gestossen ist Rahel über einen Aushang in der Schule. Daraufhin bewarb sie sich um eine Teilnahme und wurde angenommen. «Biologie fasziniert mich», sagt die 17-jährige. Von der Studienwoche will sie so viel wie möglich profitieren. «Hier lerne ich, worauf ich bei der Datensammlung achten muss», sagt sie. Das helfe ihr später auch bei ihrer Maturaarbeit über Verhaltenspsychologie. «Ich kann hier vieles mitnehmen», sagt sie. Sie hätte ohne die Studienwoche zum Beispiel gar nicht gewusst, wie sie eine Excel-Tabelle aufbauen oder eine Auswertung machen müsse.

Die Studienwoche wird von Schweizer Jugend Forscht bereits das 10. Mal in Zusammenarbeit mit dem Zoo Zürich durchgeführt und ist sehr beliebt. Das Team kann aus allen eingegangenen Bewerbungen auswählen. Ein Mitglied des Schweizer Jugend Forscht Stiftungsrats kam mit der Idee der Studienwoche vor zehn Jahren auf den Zürich Zoo zu. «Forschung ist eines der Ziele unseres Zoos», erklärt Heinrich. Demnach passe das Projekt gut zum Zoo. Man versuche, den jungen Leuten die Faszination für die Forschung und die Tierwelt mitzugeben.

Doch auch der Zoo profitiert von den Ergebnissen der Jugendlichen. Gewisse Resultate sind tatsächlich von aktuellem Interesse für die Tierpfleger. Nachdem Rahel und ihr Kollege ihre Beobachtungen zum Knabberverhalten der Chinasittiche ausgewertet haben, werden die Tierpfleger auf jeden Fall wissen, welche Äste bei den Vögeln besonders beliebt sind. (has)