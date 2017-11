Handel und Wandel in der Altstadt

Nachgefragt

«Der Schwanen-Eigentümer lässt die Stadt im Ungewissen»

Wie entwickelt sich die Altstadt?

Peter Röllin: Der Niedergang des Detailhandels ist weniger eine Folge der örtlichen Entwicklung. Die Mobilität und der Ausbau der Autobahnen haben seit den 60er-Jahren neue Strukturen geschaffen. Heute kommt der Online-Handel hinzu. Umgekehrt zeigt sich am Freitagsmarkt auf dem Rapperswiler Hauptplatz, wie Einkaufen in lebendigster Form erfahrbar wird. Aber auch Bäckereien, Metzgereien, Restaurants, Cafés, Bodegas und andere Anbieter sind auf den Tourismus ausgerichtet.



Wie sieht Ihr Rückblick auf die letzten vierzig Jahre aus?

Magische Schwelle sind die Jahre nach 1970. 1974 wird das Seedammcenter an der Ausfahrt A3 eröffnet, samt den Vorteilen von breitem Angebot, Parkplätzen und Abendverkauf. In Rapperswil läuteten damals die Alarmglocken und brachte das Gewerbe in Bewegung. Investoren für ein Einkaufszentrum am Rande der Rapperswiler Altstadt waren auch bald vor Ort. Der Sonnenhof der Gallintra AG wurde 1978 unter dem Slogan «Zweites Herz von Rapperswil» eröffnet. Der Sonnenhof, heute nicht mehr wegzudenken, verstärkte nicht nur die marktwirtschaftliche Verschiebung vom Hauptplatz der Altstadt in Richtung Stadthofplatz, sondern beschleunigte auch das Verschwinden kleiner Familienunternehmungen in den Gassen.



Hat die Fusion der Altstadt geschadet?

Nein, ich denke nicht, umso mehr Jona ja nur verwaltungspolitisch eine «Stadt» ist, die Kurve zum Urbanen noch immer nicht gefunden hat. Die dortige Molkereistrasse spricht für sich. Umgekehrt hat der Rapperswiler Hauptplatz als Gegenpol zum Sonnenhof seine frühere gewerbliche Position verloren. Klar: Dass die Stadtregierung das frühere Stadthaus Rapperswil an ein für uns Bewohner unbekanntes und unsichtbares Unternehmen vermietet hat, ist wohl profitabel, aber nicht bürgernah. Die Verlegung einer von Bürgern stark besuchten Abteilung wie das Baudepartement an den alten Ort wäre bestimmt eine Möglichkeit, den Hauptplatz städtisch zu stärken.



Wo liegen die Probleme?

Die Probleme der heutigen Entwicklung sind überörtlich und längst auch Teil der Globalisierung. Dennoch bewegen uns negative Erscheinungen wie das geschlossene Lokal an der Kluggasse, die frühere Spanische Weinhalle oder das geschlossene Hotel Schwanen an bester Lage am Seequai. Beim Fall der Spanischen Weinhalle ist für mich klar: Der Mietzins ist zu hoch. Umgekehrt haben wir in der gleichen Gasse einen Kleinkiosk, der existieren kann, was so entscheidend wichtig für die Attraktivität und Durchmischung einer Gasse ist. In der Sache Schwanen ist zunehmend Kritik hörbar, weil der Eigentümer die Stadt, den Verein Rapperswil Zürichsee Tourismus und auch uns, die Stadtbevölkerung, nun über ein Jahr im Ungewissen lässt.



Was müsste die Stadt machen, um eine gute Entwicklung der Altstadt möglich zu machen?

Unsere Altstadt lebt in jeder Beziehung, und es geht ihr – im Vergleich zu anderen historischen Städten der Schweiz – grundsätzlich sehr gut. Schwachstellen aber betreffen vor allem Nutzungsfragen. Die Stadt verwaltet in erster Linie und führt Workshops durch, um die Anliegen zu hören. Dennoch: Die Stadtverwaltung könnte und müsste aktiver eingreifen, zum Beispiel beim nun mehr als ein Jahrzehnt «toten» Lokal Hauptplatz 17, wo sich früher die in der Region wichtigste Buchhandlung Volkart und später die Kreuzbuchhandlung befanden. Was der gesamten Kernzone Rapperswil heute angemessen und förderlich wäre: Freie Strassenquerungen und die Einführung von Tempo-30-Zonen auf den innerstädtischen Kantonsstrassen.



Finden zu viele Anlässe in der Altstadt statt?

Die Anlässe sind überblickbar. Die Massenveranstaltung Seenachtsfest ist weniger auf die Altstadtbewohner ausgerichtet, sondern profitiert vielmehr von der Stadtsilhouette. Das Blues’n’Jazz-Festival muss sich wohl neu erfinden. Warum nicht kleiner, feiner? Auch in diesem Bereich müssten kleinere Events vermehrt von den sehr zahlreichen Bewohnern der Altstadt ausgehen und getragen werden. Festkultur in einer Kleinstadt macht nur Sinn, wenn sie von den Einwohnern mitgetragen wird.



Interview: Magnus Leibundgut