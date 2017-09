Giraffenbaby Nummer 4 im Kinderzoo

Bobo hat es wieder getan. Der Zuchtbulle hat dem Kinderzoo ein Giraffenmädchen geschenkt. Die jüngste Giraffengeburt in Knies Kinderzoo ist bereits die vierte in diesem Jahr. Das sei aussergewöhnlich, sagte Benjamin Sinniger bereits im August, als Geburt Nummer 3 verkündet wurde: Seit er in der Zoodirektion arbeite, habe es das noch nie gegeben. An dieser Aussage dürfte sich so schnell also nichts mehr ändern.

Das vierte Jungtier kam am Sonntagmorgen um 6.30 Uhr zur Welt. Das Mädchen von Bobo und Mahulena ist 80 Kilogramm schwer und 1,85 Meter gross. Wie alle Jungtiere, die im Kinderzoo dieses Jahr zur Welt kommen, wird das Giräffchen einen Namen mit dem Anfangsbuchstaben «P» bekommen. Mithelfen bei der Namenssuche dürfen dieses Mal die Hörerinnen und Hörer von Radio Zürisee, wie der Sender mitteilt. Vorschläge können bis zum 12. September eingereicht werden.

Insgesamt leben nun zehn Rothschild-Giraffen im Kinderzoo: Ein Bulle, vier Kühe und vier Kälber. (ckn)