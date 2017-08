Gewitterreicher Sommer macht den Älplern zu schaffen

Die Älpler müssen dieses Jahr besonders auf der Hut sein. Abendliche Gewitter, von denen es diesen Sommer speziell viele gab, sind für die Tiere auf den Alpweiden eine Gefahr. 64 Alpbetriebe mit insgesamt rund 2700 Hektaren Weidefläche befinden sich im Linthgebiet. Um ihr Vieh in Sicherheit zu bringen, bevor es blitzt und kracht, müssen die Älpler gut vorbereitet sein.

Vor allem Betriebe mit Rindern, die oft an exponierten Lagen weiden und Gewittern schutzlos ausgesetzt sind, verlangen von den Landwirten, dass sie sich rechtzeitig über die Wetterlage informieren. «Der Älpler muss zusehen, dass die Tiere an einem sicheren Ort sind», sagt Marco Bolt, alpwirtschaftlicher Berater am Landwirtschaftlichen Zentrum St. Gallen. Vor allem dürfen sich die Tiere nicht in der Nähe eines Abgrundes aufhalten. «Wenn es hagelt, sind die Augen der Rinder den Hagelkörnern direkt ausgesetzt», erklärt Bolt. Rinder neigen darum dazu, ihre Augen zu schliessen und blindlings über die Weide zu flüchten. Mit der Gefahr, über einen Felsvorsprung in den Tod zu stürzen.

Tiere vom Blitz getroffen

Die Gewitter in den St. Galler Alpen seien diesen Sommer sehr heftig und lokal, beobachtet Bolt. «Es kommt vor, dass es auf der einen Alp hagelt wie verrückt und die Nachbarsalp vom Gewitter kaum betroffen ist.» Entsprechend unterschiedlich sind die Erfahrungen der Älpler mit Blitzschlägen. Bolt weiss von einem Alpbetrieb, auf dem ein Blitz diesen Juni gleich 15 Tiere tötete. Zudem bedeute ein Hagelsturm oft auch Grasverlust auf der Weide sowie Schäden an der Infrastruktur auf der Alp.

Mehr Glück hatte Werner Gmür, Landwirt aus Amden und Mitglied der Alpwirtschaftskommission des St. Galler Bauernverbandes. Ein Tier sei diesen Sommer vom Blitz getroffen worden, bilanziert er. «Seine» Alp, der Gulmen auf dem Vorderberg, blieb weitgehend verschont: Das Gewitter sei meist in Richtung Speer vorbeigezogen, schildert er. Doch auch Gmür ist wegen der vielen Gewitter ständig in Alarmbereitschaft. Die Gewitterprognosen verfolge er laufend auf dem Handy. So sieht er zu, dass seine Kühe und Kälber im Stall sind, wenn sich «am Himmel etwas zusammenbraut». Auf knapp 1800 Metern Höhe, wo nicht viele Bäume wachsen, hätten die Tiere sonst keinen Schutz, erklärt er.

«Überständiges» Gras

Insgesamt sprechen die St. Galler Älpler von einem guten Alpsommer – vor allem im Vergleich zum Vorjahr mit dem nasskalten Sommerstart. Heuer traf das Gegenteil ein, und es wurde plötzlich sehr warm: «Nach dem Schneefall Anfang Mai kam es auf tiefer gelegenen Alpen zu einem ex­plosionsartigen Graswachstum», sagt Bolt. Das Gras wuchs so rasch, dass das Vieh dies mancherorts fast nicht «meistern» konnte, wie Gmür es ausdrückt.

Das Gras wurde «überständig» – und für Kuhalpen zum Problem: Raues Gras würden die Kühe schlechter fressen, was sich auch in der Milchleistung zeige. Hätten die Älpler den warmen Frühling vorausgeahnt, hätten viele ihr Vieh etwas früher auf die Alp gebracht. (Zürichsee-Zeitung)