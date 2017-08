Gemeinden stimmen Aktientausch für neue IT-Firma zu

Mit dem Zusammenschluss von Abraxas und dem Verwaltungsrechenzentrum St. Gallen (VRSG) soll der führende Anbieter von durchgängigen Informatiklösungen für die öffentliche Hand in der Schweiz entstehen.

Bis am Mittwoch haben die Aktionäre der beiden Unternehmen Zeit, einem Aktientauschangebot zuzustimmen. Die beiden einzigen Aktionäre der Abraxas sind die Regierungen der Kantone St. Gallen und Zürich. Der grösste Aktionär der VRSG ist die Stadt St. Gallen. Diese drei haben einem Aktientausch der beiden Unternehmen bereits im Vorfeld der Fusionspläne zugestimmt. Die meisten der übrigen rund 130 Aktionäre der VRSG, darunter Gemeinden im Wahlkreis See-Gaster, aber auch den Zürcher Bezirken Meilen und Horgen wollen nach einiger Bedenkzeit dem Aktientausch zustimmen. Ausserhalb der Region hat als grössere Gemeinde nur die Stadt Chur das Tauschangebot abgelehnt, wie Radio SRF berichtet.

Urs Mettler (parteilos) beisst in den sauren Apfel. Der Gemeindepräsident von Uetikon am See hat dem Tauschangebot zugestimmt - obwohl er mit der Informationspolitik der VRSG gar nicht zufrieden war. Er bezeichnet sie als «schwach». Offen ist etwa, wie der Firmenwert der VRSG berechnet wurde. Im Antrag der VRSG an die Gemeinden heisst es: «Gemäss der durchgeführten ‘Stand alone’-Bewertung ist heute davon auszugehen, dass eine VRSG-Aktie effektiv rund zweimal so viel wert ist wie ihr Nominalwert von 1000 Franken.»

«Ausreichend und zweckdienlich»

Die VRSG teilt auf Anfrage mit, die Aktionäre hätten im Bericht und Antrag zum Tauschangebot sowie im Geschäftsbericht 2016 der VRSG transparent Auskunft zur vorgesehenen Fusion und zur Geschäftstätigkeit der VRSG erhalten. «Aktionären, die mit zusätzlichen Fragen an uns gelangt sind, haben wir transparent beantwortet, so dass alle Aktionäre ihre Aktionärsrechte auf der Basis von fundierten Informationen ausüben können», schreibt das Unternehmen.

Im Fall von Uetikon wurde der Gemeinde aber die Einsicht in die Grundlagenpapiere verweigert, mit dem Verweis auf das Geschäftsgeheimnis. Warum hat die Gemeinde Uetikon dem Aktientauschangebot trotzdem zugestimmt? «Weil der Verkehrswert der Aktien doppelt so hoch ist, wie der Nominalwert», sagt Mettler. Hätte die Gemeinde dem Tauschangebot nicht zugestimmt, hätte sie also faktisch Geld verloren.

Die anderen von der ZSZ angefragten Gemeinden sind mit den Unterlagen zufrieden. «Die Informationen waren ausreichend und zweckdienlich», sagt Christian Holderegger, Gemeindepräsident von Uznach stellvertretend für andere. In Küsnacht ergänzt Gemeindeschreiberin Catrina Erb Pola jedoch: «Die Auswirkungen der Fusion – ob positiv oder negativ – können durch den Gemeinderat im Detail nicht abgeschätzt werden».

Gemeinderat vertraut Geschäftsleitung

Viele Gemeindeverwaltungen sind - nicht unumstritten - eng verknüpft mit der VRSG (siehe Box) Das zeigt das Beispiel Meilen. Beatrix Frey-Eigenmann (FDP), Kantons- und Gemeinderätin ist auch im Verwaltungsrat des Unternehmens. Gemeindeschreiber Didier Mayenzet sagt zur kritisierten Informationspolitik: «Der Gemeinderat vertraut der Geschäftsleitung und dem Verwaltungsrat der VRSG.»

Die Gemeinde sei überzeugt, dass sich das zusammengeschlossene Unternehmen im Markt durch die breite Erfahrung im Kerngeschäft der öffentlichen Verwaltungen und der dort verwendeten Lösungen abheben wird. Von Vorteil sei zudem, dass das Unternehmen in Schweizer Besitz bleibe «und dass nicht – wie bei zahlreichen grösseren ICT-Dienstleistern – ausländische Eigentümer oder Regierungen Zugriff oder Einfluss auf die Daten der öffentlichen Verwaltungen erhalten.» (Zürichsee-Zeitung)