«Franz Beckenbauer» und die Polizei

Die Polizei ging ihm auf die Nerven. Der heute 31-jährige Barbesitzer fühlte sich schikaniert. Immer wieder hätten die Polizisten versucht, ihm etwas anzuhängen. Darum, und wohl auch weil er angetrunken war, verweigerte er an einem Abend im Mai 2016 jegliche Kooperation mit den Beamten.

Die Zweierpatrouille war nach Uznach ausgerückt, weil jemand ein Feuer auf dem Balkon gemeldet hatte. Laut den Polizisten roch es nach verbranntem Abfall. Zudem seien hohe Flammen zu sehen gewesen, die Decke des Balkons sei schon russgeschwärzt gewesen. An der Tür behauptete der 31-Jährige, dass er Kleider verbrennen würde. Damit werde er noch die ganze Nacht weitermachen. Auf die Frage, wie er heisse, antwortete er, dass das ja an der Türklingel stehe, was nicht stimmte. Nach mehrmaliger Aufforderung den Namen zu nennen, sagte der Schweizer schliessslich, er heisse Franz Beckenbauer.

Geschrien und geschlagen

Die offenbar fussballkundigen Beamten liessen sich davon nicht täuschen. Sie wollten den Beschuldigten auf den Posten in Schmerikon mitnehmen. Dazu legten sie ihm Handfesseln an. Beim Versuch der Polizisten, in die Wohnung zu gehen, um auf den Balkon zu gelangen, weigerte sich der 31-Jährige. Laut den Polizisten soll er dabei geschrien und um sich geschlagen haben. Sie verzichteten darauf, das Feuer zu inspizieren.

Nur wenige Tage später meldete sich der Beschuldigte telefonisch bei der Kantonspolizei St. Gallen. Er wolle nun alles gestehen. Was folgte, könnte kaum absurder sein. Der ehemalige Barbesitzer stand draussen. Noch bevor das Polizeifahrzeug hielt, öffnete er bereits die Hintertüre und setzte sich hinein. Er wolle eingesperrt werden, sagte er den Beamten. Beim Polizeiposten sagten sie ihm, dass es eine Einvernahme brauche. Er fluchte und sagte, er habe ja gestanden. Falls er nicht eingesperrt werde, passiere etwas. Er werde «mit Sicherheit» einen Amoklauf starten. Die Polizisten inhaftierten den Mann für eine Nacht.

Er gab weiter zu, trotz Fahrausweisentzugs zwei bis dreimal mit einem Auto gefahren zu sein. Der Staatsanwalt verlangte eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten. Zusätzlich sollte eine von fünf Vorstrafen widerrufen werden. Das würde bedeuten, dass der Beschuldigte 12 Monate ins Gefängnis müsste.

Am Donnerstag stand der 31-Jährige vor dem Kreisgericht in Uznach. Dafür hatte er eigens prominente Unterstützung geholt. Als amtlicher Verteidiger trat der Zürcher Star-Anwalt Valentin Landmann auf. Auch die schwangere Ehefrau des Beschuldigten war im Saal anwesend. Der Staatsanwalt liess sich kurzfristig von der Verhandlung dispensieren.

Unwissen über Polizeirechte

Weitestgehend war der Beschuldigte geständig. Es sei eine schwierige Zeit gewesen. Er habe dem Alkohol damals zu stark zugesprochen. An beiden fraglichen Abenden habe er zu viel getrunken. Ja, die Antworten seien frech gewesen, aber er sei eben von der Polizei genervt gewesen. Am ersten Abend hätten ihn die Beamten viel zu hart angegangen, monierte er. Sie hätten ihn zu Boden gedrückt, um die Handfesseln anzulegen. Dass sie das Recht hatten, in seine Wohnung zu gehen, sei ihm nicht bewusst gewesen. Er entschuldige sich, wenn er falsch verstanden worden sei. Seither habe er sich geändert, sei Vater geworden. Er wolle für seine Familie da sein. Das sei schon hart genug, als Alleinverdiener.

Sein Verteidiger wies darauf hin, dass nicht bewiesen sei, dass auf dem Balkon Abfall verbrannt wurde. Sein Mandant habe ein Feuer mit Holz gemacht. Die anderen Delikte gebe er zu. Dafür solle er zu einer Freiheitsstrafe von vier Monaten verurteilt werden. Den Widerruf der Vorstrafe von sechs Monaten Gefängnis wies der Verteidiger zurück. Diese soll nur abgesessen werden, weil er angeblich in der Probezeit ohne Fahrausweis Auto fuhr. Dafür gebe es keine Beweise. Zugegeben hat er nur Fahrten nach Ablauf der Probezeit.

Der Richter folgte vollumfänglich dem Antrag des Verteidigers. Die vier Monate muss der Beschuldigte absitzen. Angesichts der Delikte und den Vorstrafen gehe das nicht anders. Die Vorstrafe wird hingegen nicht vollstreckt. (Zürichsee-Zeitung)