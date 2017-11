Eine Konzertreihe, die auch mal aus der Reihe tanzt

Das Amar-Quartett, die Sopranistinnen Juliane Banse und Vesselina Kasarowa, aber auch die Hanneli-Musig oder die Vienna Clarinet Connection. Das ist nur eine winzige Auswahl an Namen, die in den letzten Jahren im Grossen Rittersaal des Schlosses Rapperswil auftraten. Die Konzertreihe «Musik im Schloss» gibt es seit Jahrzehnten, seit 2001 ist der Wädenswiler Flötist Philipp Bachofner ihr Spiritus Rector.

Bachofner und seine Frau Brita Ostertag, ebenfalls Flötistin, haben die klassisch-romantische Konzertreihe geöffnet, das Spektrum Richtung Volksmusik und Jazz erweitert. Die Ohren öffnen für Bekanntes in neuem Gewand, das will jeweils ein Abend innerhalb der Reihe, der meist ausserhalb des Grossen Rittersaals, in einem anderen Klangraum stattfindet. Zum zehnten Mal findet dieses «Öffnen» heuer statt, diesmal im Grossen Rittersaal. Zu Gast ist Mathias Rüegg, legendärer Gründer des Vienna Art Orchestra, der zusammen mit der österreichischen Sängerin Lia Pale Schumann-Lieder neu interpretiert.

Eröffnet wird die Konzertreihe am Sonntag mit dem Oreade-Trio, ergänzt durch Brita Ostertag und Philipp Bachofner. Dass die beiden im ersten Konzert mitspielen, hat ebenfalls Tradition. Da es für zwei Flöten wenig Konzertliteratur gibt, ist fast alles, was aufgeführt wird, arrangiert und neu zusammengestellt. So erklingt die Ouvertüre zu Mozarts Oper Così fan tutte für zwei Flöten und Streichtrio, ebenso ein ursprünglich für Bläser geschriebenes Quintett des französischen Romantikers Paul Taffanel. Das Streichtrio Oreade besteht aus den drei in Zürich lebenden Musikerinnen Yukiko Ishibashi, Violine, Ursula Sarntheim, Viola, und Christine Hu, Violoncello.

Rückläufige Besucherzahlen

Die Reihe «Musik im Schloss» wird am ersten Adventssonntag fortgeführt und bringt bis Ende Mai sechs Konzerte, alle auf höchstem qualitativem Niveau, wie Philipp Bachofner sagt. Seit der Saison 2008/09, als der Grosse Rittersaal mit seinen 250 Plätzen fast zu hundert Prozent ausgelastet war, sind die Besucherzahlen rückläufig.

An der Werbung sollte es nicht liegen. Das Programm wird dem Kulturpack-Versand in Rapperswil-Jona beigelegt, Weltformat- und kleinere Plakate machen auf «Musik im Schloss» aufmerksam.

Es werde immer schwieriger, die Leute vom Handy und vom Computer weg in den Konzertsaal zu locken, sagt Philipp Bachofner. Brita Ostertag und er haben sich deshalb diesmal etwas Neues einfallen lassen. Gemeinsam standen sie am letzten Freitagsmarkt der Saison auf dem Hauptplatz und verzauberten diesen mit ihren Flötenklängen. Das Echo sei sehr positiv gewesen, sagt Bachofner und hofft, dass der eine oder die andere nun auch den Weg ins Schloss findet.

Was motiviert ihn, diesen steigenden Aufwand jedes Jahr von Neuem zu leisten? Bachofner, der nahezu alle auftretenden Künstlerinnen und Künstler zuvor live gesehen und gehört hat, nimmt sein Künstlerbuch zur Hand und zeigt auf die Seiten voller begeisterter Reaktionen und Erinnerungen. Der Schweizer Pianist Oliver Schnyder etwa hat geschrieben: «Was für ein fantastischer Saal, was für ein fantastisches Publikum!» (Zürichsee-Zeitung)