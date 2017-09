Ein kultiges Computerspiel trifft auf Barbarswiler Marionetten

Eine Medienkonferenz in einem Raum mit einer weltweit einzigartigen Sammlung – das haben nicht viele Schweizer Städte zu bieten. Peter Bosshards Robinsonbibliothek im Kunstzeughaus umfasst 4000 Exponate: Vor allem Bücher, aber auch Zeichnungen, Filme und Figuren. Die ruhige, dunkle Schatzkammer im Dachgeschoss des Kunstzeughauses ist eine Welt für sich; eine Insel, die jeden, der noch weiss, was ein Buch ist, in Verzückung versetzt.

Hier, auf dieser Bücherinsel, wird der Kunstsammler Peter Bosshard in der Kulturnacht zur Robinson-Plauderei einladen. Zuvor können Kinder die gegenwärtige Ausstellung über die Tessiner Kunstszene in einer Führung auf Augenhöhe erleben. Ihre Gspänli aus dem Lernforum Kunst und Musik lassen derweil musikalische Improvisationen erklingen. Später am Abend führt Kunstzeughaus-Direktor Peter Stohler auch die Erwachsenen durch die Tessiner Ausstellung.

Computerspiel und Chügelibahn

Um Kinder und Jugendliche an die Kulturnacht zu locken, hat man sich in der diesjährigen zehnten Auflage einiges einfallen lassen, wie die Leiterin der Fachstelle Kultur, Francisca Moor, erklärt. So hat sich die Alte Fabrik mit der städtischen Kinder- und Jugendarbeit und der Stadtbibliothek zusammengetan und ein Programm rund um das Spiel Minecraft auf die Beine gestellt. «Die Kinder sind die Experten und zeigen, wie sie spielen, bauen und kämpfen», erklärt Christoph Steiner von der Alten Fabrik die Idee. Damit die Pädagogik nicht ganz aussen vor bleibt, wird es Referate zu Chancen und Risiken von Computergames geben. Und damit die analoge Welt nicht zu kurz kommt, sind grosse und kleine Chügelibahnen von Alain Schartner und ein Knobelspiel von Albert Gübeli ausgestellt, die man ausprobieren darf.

Unterschiedliche Welten treffen auch im Haus der Musik aufeinander. Das sind einerseits verschiedene Ensembles der Musikschule Rapperswil-Jona, andererseits die Jazz-Group von Pro Musicante, der Musikschule für die älteren Semester. Ob die Idee, die Auftritte via Facebook in die andern Kulturhäuser zu übertragen, zustandekommt, wusste Musikschulleiter Gaudenz Lügstenmann am Mittwoch allerdings noch nicht. Weil eine der jungen Bands kurzfristig abgesprungen ist, steht dieses Projekt auf der Kippe. Sicher ist hingegen, dass die jungen und schon etwas älteren Musikschüler am Schluss des Abends gemeinsam auftreten werden.

Im Stadtmuseum hat der einheimische Geschichts- und Musikstudent Silvano Berti einen Auftritt. Berti, der seine Bachelorarbeit über den Lachner Komponisten Joachim Raff verfasst hat und zurzeit an seiner Masterarbeit über die Gründungsgeschichte Rapperswils sitzt, wird Legendenhaftes und Faktenreiches zu berichten wissen. Ergänzt wird er durch Gerda Alders Altstadtführung zu den Tatorten einiger Rapperswiler Sagen und Legenden. Schräg und lüpfig tönt es im Konzert von «Zunder opsi». Drei Frauen spielen in den Museumsräumen Musik aus Rumänien, Appenzell und Frankreich.

Gerold Späth als Figurentheater

Er ist einer der berühmtesten Kulturschaffenden dieser Stadt, von den einen verehrt, von den anderen gehasst: Gerold Späth. Der Schriftsteller hat seiner Heimatstadt «Barbarswila» und ihren Bewohnern in zahlreichen Werken ein Denkmal gesetzt und dieses jeweils gleich wieder vom Sockel gestossen. Sein Werk «Aufzeichnungen eines Fischers» liefert die Vorlage für Werner Bleischs Marionettentheater und das Spiel «Jeanot’s Barbarswila».

Stadtpräsident Martin Stöckling (FDP), der von Späth ab und zu mit einem Brief beglückt wird – adressiert an die Herren von Barbarswila – meinte am Mittwoch: «Gerold Späth, Minecraft, Musik von Jung und Alt sowie ein wenig Stadtgeschichte: Das sind mehr als genug Gründe, um die Kulturnacht zu besuchen.»

Kulturnacht: Samstag, 23. September, ab 17 Uhr. Detailliertes Programm unter www.kulturpack.ch. Alle Veranstaltungen sind gratis. (Zürichsee-Zeitung)