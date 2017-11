Ein Leuchtturm im Hafen von Rapperswil?

An drei Abenden von März bis Juli diskutierten gegen vierzig Akteure der Altstadt über wünschbare und realisierbare Massnahmen im Rahmen der kooperativen Altstadtentwicklung Rapperswil. Wie die Stadt Rapperswil-Jona am Dienstag mitteilt, setzten sich die Teilnehmenden aus Vertretern von Gastronomie, Detailhandel, Politik, Hotellerie, Handwerk, Kultur, Tourismus und Bevölkerung zusammen.

Ziel des Workshops zur Altstadtentwicklung war es einerseits, konkrete Massnahmen zur Attraktivitätssteigerung der Altstadt zu entwickeln und andererseits einen Auftakt zur dauerhaften Etablierung eines kooperativen Vorgehens zu schaffen.

Im ersten Workshop wurde ein gemeinsames Verständnis zur Ausgangslage und Problemstellung der Altstadt geschaffen. Im zweiten Workshop wurden Zielsetzungen der Altstadtentwicklung definiert und im dritten Workshop auf Grundlage der zuvor definierten Zielsetzungen konkrete Massnahmen hergeleitet.

Massnahmenkatalog zu sechs Themenbereichen

Als Ergebnis des Workshop-Verfahrens liegt nun ein Massnahmenkatalog vor. Der Massnahmenkatalog hält die Ergebnisse des Workshop-Verfahrens geordnet nach den sechs Themenbereichen Charakter, Detailhandel & Gastronomie, Wohnen & Arbeiten, Kultur & Veranstaltungen, Raumqualität und Gemeinschaftssinn fest.

Besonderen Anklang fanden Massnahmen im Themenbereich Charakter. So soll sich die Altstadt vermehrt mutig und innovativ zeigen, wobei es im Kern darum geht, den Charakter der Altstadt zeitgemäss zu interpretieren und die Altstadt in ihrer Vielfalt weiterzuentwickeln.

Wie es in der Medienmitteilung weiter heisst, könnte konkret ein Neubau des Tourismus-Gebäudes am Fischmarktplatz für die Altstadt ein Leuchtturm am Hafen darstellen. Ein moderner, städtebaulicher und architektonischer Akzent an der prominenten Lage an Hafen und Kantonsstrasse bilde die Adresse und zeige ein «frisches, innovatives und modernes Gesicht» der Altstadt.

Ebenso zeige sich die Altstadt durch temporäre Pop-Up Konzepte in ihrer Vielfalt. Einerseits könnten damit die Gastronomie und der Detailhandel gefördert, andererseits der öffentliche Raum belebt werden. Pop-Up Aktionen ermöglichten Vielfalt und Innovation ohne permanente Eingriffe in die historische, gebaute Altstadt.

Altstadt-Club soll Massnahmen umsetzen

Um die erarbeiteten Massnahmen kooperativ umzusetzen, ist die Gründung eines Altstadt-Clubs als zentraler Baustein formuliert. Der Altstadt-Club soll der Koordination dienen, vor allem aber die kooperativen Projekte dieses Massnahmenkatalogs vorantreiben. (mst)