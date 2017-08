Drachenboote gleiten zum 25. Mal übers Wasser

Seit 25 Jahren schallen jeweils Ende August Trommelklänge über den oberen Zürichsee. Boote mit 20 Paddlern, geschmückt mit einem Drachenkopf, gleiten über das Wasser. Zum Klang der Trommeln feuert der Trommler die Mannschaften an, das Publikum jubelt und geniesst die entspannte Atmosphäre im Lido Rapperswil – wer Abkühlung zusammen mit sportlicher Betätigung und guter Stimmung sucht, ist beim Drachenbootrennen Rapperswil-Jona genau richtig.

Mehr denn je bietet die diesjährige Ausgabe nebst den Wettkämpfen Unterhaltung für jedermann. Gestartet wird am Freitag Abend in gemütlicher Atmosphäre. Die Teilnehmenden haben die Chance sich im Training auf die Rennen vorzubereiten und die Besucher können Kanus und SUPs testen. Daneben gibt es Grill, Bar und Lounge sowie zwei Live-Konzerte. Die Newcomer «Urban», welche das Publikum bereits als Vorband von Karavann überzeugen konnten, heizen den Abend als Vorband ein. «The Surfers» als eine der bekanntesten Coverbands in der Umgebung unterhalten die Besucher dann mit Pop- und Rocksongs der letzten vier Jahrzehnte.

Wettkämpfe am Samstag

Am Samstag starten die Wettkämpfe. Gepaddelt wird über eine Distanz von 222 Metern in zwei verschiedenen Fun-Kategorien. Zudem findet ein Elite-Wettkampf statt, bei dem sich Drachenbootprofis, unter anderem Teilnehmende der Weltmeisterschaften, messen. Die Wettkämpfer und Besucher werden nebst den Rennen bestens versorgt: Die Festwirtschaft und Bar sorgen mit leckerem Food und erfrischenden Drinks für das leibliche Wohl.

Daneben werden die Besucher durch diverse Side-Events wie ein Kidscorner für die Kleinen oder ein Whirlpool für Entspannungssuchende unterhalten. Ab 14 Uhr sorgt DJ Carry Luke mit seiner Musik für gute Stimmung. Am Abend findet das beliebte 6 gegen 6 Boote-Seilziehen auf dem Wasser statt, bevor als Highlight des Wochenendes die Jubiläums-Dragonboatparty steigt. Gefeiert wird direkt auf der Hafenmole im Lido zur Musik des Live-DJ’s Nameless.

Weitere Infos: www.kcrj.ch, Tel. Nr. 055 221 42 52 oder via drachenbootrennen@ kcrj.ch (red)