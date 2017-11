Die Buchstaben haben ausgedient

Mehr als 20 Lenze haben sie auf dem Buckel: Die zwei Meter hohen Buchstaben, ein Blickfang am Rapperswiler Hauptplatz, sind in die Jahre gekommen. Immer wieder mussten in jüngster Zeit einzelne Exemplare ausgebessert oder komplett ersetzt werden. Damit die Wortspiele auch künftig das Stadtbild prägen, sollen die Buchstaben nun allesamt erneuert werden. Im Budget 2018 hat die Stadt einen Kredit von 70'000 Franken vorgesehen.

Weniger schleppen

Künftig will die Stadt allerdings auf Alu- statt auf Holzbuchstaben setzen. Alu sei witterungsbeständiger als Holz, sagt Josef Lacher von der städtischen Bauverwaltung. Zudem wären die Buchstaben somit deutlich leichter. Dies wiederum käme den Angestellten vom Werkdienst entgegen: Sie hieven alle zwei Wochen andere Buchstaben auf den Hauptplatz oder ordnen die bestehenden für aktuelle Wortspiele neu an. 15 bis 50 Kilogramm wiegt ein Buchstabe, am schwersten ist das «M». «Mit den Alubuchstaben müssten sie deutlich weniger schleppen», weiss Lacher.

Optisch soll sich aber nichts ändern: Die Buchstaben bleiben weiterhin weiss, und auch in punkto Grösse oder der Schriftart bleibt alles beim Alten. «Schliesslich gefallen die Buchstaben den Passanten genau so, wie sie sind», sagt Lacher.

Doppelt und dreifach

Segnen die Bürger das Budget am 7. Dezember ab, will die Stadt für die neuen Buchstaben mindestens drei Offerten einholen. Ganz so schnell geht es aber nicht mit dem Wechsel: Die Produktion der Letter werde sicher drei bis vier Monate in Anspruch nehmen, schätzt Lacher. Bis im Frühling müssten die alten Buchstaben also sicher noch «durchhalten». Aktuell besitzt die Stadt 37 Buchstaben, wovon einige mehrfach im Sortiment sind. Das «E» haben wir in dreimal, das «X» hingegen nur einmal, führt Lacher aus. Dies, weil Letzteres für die Wortspiele schlicht weniger gebraucht wird. Bevor neue Buchstaben bestellt werden, wollen die Verantwortlichen nochmals die Liste mit den letzten Wortkreationen durchgehen. Allenfalls brauche es weitere Buchstaben mehrfach, sagt Lacher. «Damit wären wir flexibler, was die Wortspiele angeht.»

Die Gotte und der Käse

Welche Botschaften den Passanten am Hauptplatz jeweils ins Auge springen und auf aktuelle Anlässe hinweisen, entscheidet ein Gremium in der Bauverwaltung. Nachdem der langjährige Buchstabengötti Hansruedi Keller im Frühling in Pension ging, hat Ruth Meriano dieses Amt übernommen. Das letzte Wort habe aber immer das Team, sagt sie. Ihr Favorit aus den letzten Wochen? «So en Chaes». Der Slogan lotste Spaziergänger vor Kurzem zum Chäs-Fest an die Seepromenade. (Zürichsee-Zeitung)