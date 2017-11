Die Altstadt bekommt einen eigenen Manager

In unserem nördlichen Nachbarland nennt er sich «City-Manager» und ist eine längst anerkannte Grösse, in Rapperswil-Jona soll er «Altstadt-Förderer» heissen: Jene Schlüsselfigur, die mit seinem Gremium, dem «Altstadt-Club», Massnahmen zur Aufwertung der Altstadt umsetzt. Basis dieser am Dienstag vorgestellten Strategie ist ein ausführlicher Ergebnisbericht oder Massnahmenkatalog, welcher von rund 40 Teilnehmenden in drei Workshops erarbeitet wurde.

«Im Idealfall wählt der Altstadt-Club den Altstadt-Förderer», sagt Furrer. Wie das Gremium und der Manager im Detail funktionieren sollen, ist noch offen. Denkbar sei, dass das Mandat des Altstadt-Förderers über den Club oder die Stadt läuft. Die Stadt sei bereit, ein solches Mandat mitzufinanzieren. «Es braucht aber Partner oder andere Organisationen, welche das Mandat mittragen.» Andernfalls müsste der Stadtrat noch einmal darüber befinden. Für den Altstadt-Förderer werde auch keine feste Stelle geschaffen, betonte Furrer.

Büro im Visitor-Center

Tourismuschef Simon Elsener ist zuversichtlich, dass sich solche Partnerorganisationen finden werden. Rapperswil Zürichsee Tourismus könne das Mandat zwar nicht finanziell unterstützen, sagt er und verweist auf das knappe Budget. Dafür könnte der Altstadt-Förderer allenfalls ein Büro im Visitor-Center nutzen.

Nach der Verabschiedung des Massnahmenkatalogs durch den Stadtrat stünden der Altstadt-Club und -Förderer ganz oben auf der Prioritätenliste, sagt Furrer. «Es gibt auch bereits Personen, die sich vorstellen könnten, als Altstadt-Förderer zu fungieren.» Wichtig sei, dass eine möglichst «neutrale Person» zum City-Manager werde. Auch der Altstadt-Club solle unabhängig von der Stadt wirken.

Das Modell eines solchen City-Managers kommt bei den Altstadt-Vertretern gut an. Einen konkreten Namen, wer sich für dieses Amt eignen würde, will allerdings noch niemand ins Spiel bringen. Sicher aber sei: Die Person müsse eine Vermittlerfigur zwischen den Gruppierungen sein – und bei Fragen oder Problemen «als Drehscheibe» und Ansprechperson fungieren.

Jemand, der Zeit hat

«Wir suchen eine Person, die mit der Altstadt vertraut ist, die Zeit hat, und die das Ganze mit Leidenschaft anpackt», sagt Simon Elsener. Gut vorstellbar sei etwa jemand, der frühpensioniert sei, und auch jemand der das Amt «mit einer Prise Ehrenamtlichkeit» ausführen könnte. Denn die Person müsse in der Altstadt «präsent sein» können.

In den Workshop-Sitzungen hätten sich bereits Interessenten für den Altstadt-Club gemeldet, sagt Thomas Furrer. Der neu zu gründende Club solle bereits existierende Altstadt-Gruppierungen ergänzen, die bis dato in erster Linie Anlässe in der Altstadt koordinierten. «Der Altstadt-Club soll sich auf die Umsetzung der erarbeiteten Massnahmen konzentrieren», hält Furrer fest.

Ziel sei es, den Altstadt-Club noch in diesem Jahr ins Leben zu rufen, sagt Simon Elsener. Im Idealfall könnte das Gremium in seinem ersten Jahr schon zwei bis drei der geplanten Projekte umsetzen. (zsz.ch)