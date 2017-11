Der schleichende Abschied von den öffentlichen Telefonen

Schaut man sich auf der Strasse oder im Zug um, scheint es als blickten alle auf ihr Smartphone. Diese Allgegenwart der Mobiltelefone hat zum schleichenden Aussterben der öffentlichen Telefone geführt.

Auch im Linthgebiet stehen immer weniger der so genannten Publifone, es sind noch 13. Als nächstes muss dasjenige im Parkhaus am See in Rapperswil weichen: Bis Ende Jahr montiert die Swisscom das Telefon ab. Aus Sicht der Stadt hält sich der Schaden wegen des Abbaus von Tefeonkabinen in Grenzen: «Uns kommt seitens der Bevölkerung nie zu Ohren, dass es an öffentlichen Telefonen fehlt», sagt Stadtschreiber Hansjörg Goldener. Dies sei auch nicht weiter verwunderlich aufgrund des überhand nehmenden Gebrauchs von Mobiltelefonen.

Rückgang um 95 Prozent

Lange gehörte das öffentliche Telefon zur Grundversorgung, doch der Bundesrat hat entschieden, dass dies ab dem 1. Januar nicht mehr der Fall ist. Noch betreibt die Swisscom schweizweit rund 3100 Publifone. Benutzt werden sie äusserst selten: Zwischen 2004 und 2016 ist die Anzahl der Gespräche um 95 Prozent zurückgegangen. Mehr als ein Drittel der Kabinen wird über mehrere Tage hinweg nicht benutzt.

Die am wenigsten frequentierte Telefonkabine im Linthgebiet befindet sich in Amden bei der Post. Am häufigsten telefoniert wird in jener im Bahnhof in Uznach. Wieviele Anrufe getätigt werden, bleibt offen. Genauere Angaben zur Nutzung und Rentabilität einzelner Standorte macht die Swisscom nicht.

In den nächsten Jahren plant der Telecomanbieter den Rückbau aller Publifone in der Schweiz, eklärt Sprecherin Annina Merk. Die Gemeinden werden jeweils im Voraus informiert. Bereits ohne öffentliches Telefon auskommen müssen die Gemeinden Benken und Kaltbrunn. Die Gemeinden nahmen es gelassen, denn die Benutzerzahlen waren tief. In Benken zum Beispiel waren 2014 im Schnitt noch 2,2 Anrufe pro Tag mit dem Publifone durchgeführt worden. Zwei Jahre später wurde es abgeschafft.

Bücherbörse in Benken

Vor einigen Jahren führte die Swisscom eine Erhebung durch, um herauszufinden, wer noch zum öffentlichen Telefon greift. Dabei kristallisierten sich vor allem drei Gruppen hinaus: preisbewusste Personen, die ins Ausland telefonieren wollen, Touristen und sogenannte Notfallnutzer – diejenigen, bei denen der Akku des Mobiltelefons leer ist.

Seither sei die Nutzung aber nochmals stark zurückgegangen, sagt Merk, was sich vor allem bei internationalen Telefongesprächen zeige.

Wird eine Telefonkabine von der Swisscom aufgegeben, können sich Gemeinden eine andere Nutzung der Kabine überlegen. Auch Private können sie kaufen oder mieten. Im Tessin zum Beispiel gibt es mehrere kleine Bibliotheken, die in Telefonkabinen untergebracht sind. Auch im Linthgebiet wird von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht, so etwa in Benken: Nach Auskunft von Heidi Romer, Gemeindepräsidentin in Benken, wurde die Telefonkabine bei der Post in eine Bücherbörse umfunktioniert. (Zürichsee-Zeitung)