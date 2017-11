Den Musikschülern geht die Puste aus

Den Musikschülern wird es zu heiss in der Villa Grünfels. Nachdem die Luftqualität schon seit Jahren ein Problem in den Schulzimern im Dachgeschoss der alten Villa ist, schreitet man bei der Stadt nun zur Tat. Im Budget 2018 sind 100'000 Franken für die Installation einer Klimaanlage und die Erneuerung der Heizung vorgesehen.

Das Thema Luftqualität hat man eigentlich schon lange angegangen», sagt Musikschulleiter Gaudenz Lügstenmann. Im Sommer betragen die Temperaturen in den Zimmern bis zu 30 Grad. «Da ist ein konzentriertes Musizieren nicht mehr möglich». Die fünf Musikzimmer im Obergeschoss der Villa Grünfels liegen direkt unter dem Dach und werden rege genutzt: sieben bis zehn Stunden pro Tag, fünf Tage die Woche.

Schwierigkeiten wegen Denkmalschutz

Bisher habe man bei heissem Wetter immer improvisieren müssen. Das ändere sich jetzt hoffentlich mit dem neuen Budgetzuspruch. Eine Lösung zu finden sei nicht ganz einfach gewesen, da das Gebäude denkmalgeschützt ist und sich die Räume direkt unter dem Dach befinden, erklärt Lügstenmann.

Man sei deshalb im Moment auch noch parallel am Abklären, ob eine ergänzende Lösung mit Beschattungsmassnahmen gefunden werden könne. So könnten zum Beispiel Storen an den runden Fenstern installiert werden. Dabei würden sich allerdings technische und denkmalpflegerische Fragen stellen. Diese gilt es nun zu klären.

Nicht nur die Sommerhitze ist ein Problem für die fleissigen Musikanten, auch die Heizung ist nicht mehr die jüngste. Im Budget ist darum auch dafür ein Ersatz vorgesehen. Bei der bisherigen Heizung handle es sich um eine alte Gasheizung. «Es ist höchste Zeit, dass man sie ersetzt», sagt Lügstenmann. (has)