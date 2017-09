Das Seedorf wehrt sich gegen den Abbau des Service public

Die Post hat den Schmerkner Gemeinderat im Juni informiert, dass der Poststellenstandort im Seedorf überprüft werden soll. Gleichlautende Briefe ergingen an zahlreiche weitere Kommunen. «Der Gemeinderat ist hierüber sehr erstaunt und befremdet», schreibt der Rat jetzt in einem Brief an die National- und Ständeräte: Diese Ankündigung reihe sich nahtlos in einen schleichenden Abbau des Service public durch die Post selber sowie weiteren öffentlichen Unternehmen.

Seit Jahren stehen Räume leer

Im Jahr 2014 hat die Post die in ihrem Besitz stehende Postfiliale Schmerikon geschlossen und hat eine Poststelle mit neuem Auftritt in einer gemieteten Liegenschaft eröffnet. Hierbei seien bereits erste Abstriche in den Dienstleistungen betreffend Zahlungsverkehr erfolgt. «Absurd ist die Situation insofern, als die Räumlichkeiten der ehemaligen Post seit drei Jahren leer stehen», heisst es im Brief an die Politiker.

Félix Brunschwiler, Gemeindepräsident in Schmerikon (parteilos), konkretisiert diesen Sachverhalt: «Die Post schliesst eine Filiale aus betriebswirtschaftlichen Gründen und schafft es gleichzeitig nicht, die Räume anschliessend zu vermieten.» Dabei hätte die Gemeinde durchaus Interesse gehabt, Büros in diesem Haus zu mieten – allerdings hätte sie über 100 000 Franken alleine in den Umbau der alten Poststelle investieren müssen.

Im September 2016 kündigte die SBB an, 52 Direktverkaufsstellen, unter anderem im Migrolino im Bahnhof Schmerikon, einzustellen. Die Region Zürichsee-Linth und das Volkswirtschaftsdepartement des Kantons St. Gallen entwickelten zudem als erste Teilergänzung der S-Bahn St. Gallen einen Fahrplan, der ab Ende 2019 die Einstellung des Halts des Voralpenexpress vorsieht.

Hinzu kommt als Infrastrukturmassnahme seitens der SBB der beantragte Doppelspurausbau zwischen Schmerikon und Uznach: Dieser führt zu langen Wartezeiten vor der Barriere an der Allmeindstrasse. Für dieses Ausbauprojekt läuft derzeit das Plangenehmigungsverfahren, gegen das der Schmerkner Gemeinderat Einsprache erhoben hat.

«Die Nachteile aus dem Leistungsabbau und die Beeinträchtigungen des Strassenverkehrs sind für die Gemeinde erheblich», schreibt der Rat. Erstaunlich in diesem Zusammenhang sei auch, dass die Wettbewerbssituation von zwei öffentlichen Bahnunternehmen (SBB und SOB) für die Erarbeitung von tauglichen Alternativangeboten hinderlich ist.

Der Gemeinderat Schmerikon verschliesse sich nicht dem Anspruch der Politik an die öffentlichen Betriebe, betriebswirtschaftlich zu denken und handeln. Als öffentliche Betriebe, die jedoch weitestgehend mit einem Monopolstatus ausgestattet sind, hätten diese Betriebe auch volkswirtschaftlichen und gesellschaftlichen Ansprüchen zu genügen.

«Ein Pseudo-Wettbewerb»

«Es ist stossend, wenn öffentliche Unternehmen dem Schein nach durch Änderung der Rechtsform privatisiert werden, sich jedoch weiterhin zu hundert Prozent im Besitz der Öffentlichkeit befinden und sich in gewissen Bereichen einen Pseudo-Wettbewerb liefern», monieren die Gemeinderäte: «Gleichzeitig entziehen sie sich dem Eingriff der Politik mit dem Verweis auf eine strikte Trennung zwischen strategischer und operativer Führung.»

Nationalrat Jakob Büchler (CVP) hat sich vor einem Jahr mit einer Motion gegen die Schliessung von SBB-Ticketstellen auf dem Land eingesetzt. Die Motion wurde vom Bundesrat abgelehnt. Die Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen hat ihrerseits im März die Motion «Moratorium für den Serviceabbau bei der SBB-Direktverkaufsstellen» eingereicht, die vom Nationalrat im Juni angenommen wurde.

Dem Nationalrat liegt in Bezug auf den Poststellen-Abbau eine ähnlich gelagerte Motion vor. Nationalräin Susanne Leutenegger Oberholzer (SP) fordert in ihrem im März eingereichten Vorstoss den Bundesrat auf, als Eigner der Post ein Moratorium bei der Schliessung von Poststellen zu veranlassen, bis eine konzeptionelle Netzplanung vorliegt und bis feststeht, ob eine Revision des Postgesetzes angezeigt ist. (Zürichsee-Zeitung)