Das Kreuz öffnet seine Türen wieder – zumindest temporär

Der Stadtrat hat’s versprochen, die anderen müssen es halten. Nachdem es bei der Konzeptplanung und bei den Sanierungsarbeiten immer wieder Verzögerungen gegeben hatte, musste die definitve Neueröffnung des Restaurant Kreuz in Jona immer wieder nach hinten verschoben werden.

Da der Stadtrat jedoch forderte, dass das Restaurant im November wieder eröffnet, wurde nun eine Übergangslösung geschaffen. Bevor die Sanierungsarbeiten fertiggestellt werden, eröffnet das Restaurant Kreuz in Jona am 11.11. um 11.11 Uhr temporär mit einem gutbürgerlichen Pop-Up Restaurant unter dem Motto des «Schübligwirts», wie die Schloss Rapperswil Gastro GmbH in einer Mitteilung schreibt. Bekannt ist dieser aus dem Fasnachtsbankett der Bruderschaft des Wurstkranzes, das alljährlich zum «Schmutzigen-Donnerstag» im Kreuz-Saal aufgeführt wird.

Vorgesehen sei der Betrieb des Restaurants vorerst bis vor Weihnachten. Je nach Umbau-Planungen ist eine Weiterführung im Januar oder Februar 2018 bis zum besagten «Wurstkranz» geplant. «Weil das Restaurant bis zum Wurstkranz nicht umgebaut wird, haben wir uns etwas überlegt», erklärt Geschäftsführer Wolfgang Raimann. Die Idee mit dem Schübligwirt käme von ihnen, es passe gut in den Zeitrahmen. Es werde eine einfache, vielfältige und gutbürgerliche Küche angeboten.

Angebot für die Bevölkerung

Das Restaurant wird durch das Team der Schloss Rapperswil Gastro GmbH geführt, das bereits seit Januar 2017 im Auftrag der Stadt Rapperswil-Jona die diversen Anlässe im Kreuz gewährleistet. Für den Stadtrat von Rapperswil-Jona sei es wichtig, dass nicht nur die Säle im Kreuz in Betrieb sind, sondern auch das Restaurant wieder für die Bevölkerung offen steht. Damit soll insbesondere auch eine weitere Möglichkeit der Mittagsverpflegung für die Arbeitenden in Jona angeboten werden. «Es wird ein Mittagsangebot geben, angepasst an die Bedürfnisse der Bevölkerung, bei dem auch das Preis-Leistung-Verhältnis stimmt», sagt Raimann. Abends werde es gediegener zugehen. «Unkompliziert und einfach soll es sein».

Neues Konzept steht noch aus

Im Stadtrat ist man zufrieden mit der Lösung. «Grundsätzlich begrüssen wir das neue Angebot.», erklärt Thomas Furrer, Bauchef der Stadt Rapperswil-Jona. Es sei gut, dass wieder Leben in das zuvor geschlossene Restaurant einkehrt. Er habe von vielen Seiten gehört, dass das gastronomische Angebot in Rapperswil-Jona bescheiden sei. Das neue Pop-Up Restaurant im Kreuz sei darum ein kleiner Beitrag, um es zu verbessern. «Aber wir lassen uns überraschen», sagt Furrer, denn auch der Stadtrat kenne das neue Konzept nicht. «Aber es kommt sicher gut an.»

Ein Umbau des Restaurants Kreuz stehe noch an und die Planungen bezüglich der Neukonzeption seien zwar fortgeschritten. Über das neue Konzept und die definitive Neu-Eröffnung werde jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt kommuniziert.

Die Hotelzimmer bleiben weiterhin geschlossen.

Das Restaurant öffnet am 11.11. um 11.11 Uhr. Danach wird es von Dienstag bis Freitag von 11 bis 14 Uhr und von 17 bis 23 Uhr sowie samstags durchgehend von 11 bis 23 Uhr geöffnet sein. (has)