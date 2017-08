Ausbau der A53 – Kanton hält sich raus

Mittels Interpellation wollten die zwei St. Galler Kantonsräte René Bühler (SVP, Schmerikon) und Christopher Chandiramani (SVP, Rapperswil-Jona) sowie 24 Mitunterzeichnende von der Regierung wissen, welche Auswirkungen ein allfälliger Ausbau der Zürcher Oberlandautobahn A53 an der Kantonsgrenze für das Gebiet See-Gaster haben würde.

In ihrer Antwort macht die Regierung nun deutlich, dass es bisher keine konkreten Verkehrspro­gnosen gebe und dass sie es auch nicht für zweckmässig halte, die Planungen und Projektierungen zum Ausbau der A53 voranzutreiben. Dies vor dem Hintergrund der gutgeheissenen eidgenössischen Volksabstimmung zum Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrs-Fonds (NAF). Gemäss dieser geht die A53 zwischen Brüttiseller Kreuz und Reichenburg per 1. Januar 2020 in die Zuständigkeit des Bundes über.

Die Regierung geht in ihrer Antwort aber davon aus, dassdas Bundesamt für Strassen(Astra) nach Übernahme der A53 die Gesamtfunktionalität der Autobahn auch in Zukunft ­sicherstellen werde. «Der allei­nige Ausbau der Zürcher Oberlandautobahn würde nach der Inbetriebnahme auf jeden Fall massive Störungen im Raum Rapperswil-Jona bis Schmerikon verursachen», schreibt die Regierung.

Fertig bis 2040

Das sieht man auch beim kantonalen Tiefbauamt so. Im Frühling dieses Jahres äusserte sich dessen Leiter Marcel John ge­genüber der ZSZ zu diesem ­Thema wie folgt: «Ich nehmean, dass der Bund dereinstden ­gemeinsamen Ausbau der Streckenabschnitte – Oberland und Rapperswil–Reichenburg – plant.» Das Gesamtverkehrs­system müsse funktionieren, und dazu gehörten neben den ein­zelnen Teilabschnitten auch die Zubringerstrecken.

Den Realisierungshorizont für die Zürcher Oberlandautobahn schätzt der Kanton Zürich derzeit grob auf das Jahr 2040 ein. (Zürichsee-Zeitung)