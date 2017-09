Anzeige der Liga: Der FCRJ kommt mit blauem Auge davon

Anfangs August zeigte die Swiss Football League (SFL) vier Challenge League-Vereine wegen der Nichterfüllung einer Auflage aus dem Lizenzverfahren an. Einer der Klubs war der FC Rapperswil-Jona (FCRJ).

Die Anzeige stütze sich auf das Lizenzreglement der Liga, wie Silvio Kern, Mediensprecher der SFL damals gegenüber der «Zürichsee-Zeitung» erklärte, und sei der formell nächste Schritt in Lizenzverfahren. «Zum Zeitpunkt der Lizensvergabe konnte der FCRJ nachweisen, dass er die baulichen nötigen Massnahmen an der Stadionbeleuchtung in Angriff nehmen werde.» Die von der SFL erteilte Frist verstrich jedoch ohne dass die Auflage erfüllt wurde. «Die logische Folge davon ist die Anzeige.»

Welpenschutz für den FCRJ

Knapp einen Monat nach der Anzeige hat die Swiss Football League nun entschieden: Als einziger der vier angezeigten Klubs kommt der FCRJ ohne Sanktionen davon, der Aufsteiger erhält lediglich einen Verweis. Mit je 5000 Franken wurden Chiasso und Wohlen gebüsst, 3000 Franken muss Wil bezahlen.

Wie die SFL am Dienstag in ihrer Mitteilung schreibt, muss das Stadion eines Challenge-League-Klubs ab der laufenden Saison zwingend über eine Spielfeldbeleuchtung von 500 Lux vertikal verfügen und gleichzeitig bestimmte Voraussetzungen an die Gleichmässigkeit der Beleuchtung erfüllen. Der FC Rapperswil-Jona kommt, trotz mangelhafter Beleuchtung, mit einem Verweis davon, da der Klub als Liga-Neuling weniger Zeit hatte, die Auflagen umzusetzen. (past)