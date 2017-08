An 70 Franken scheiden sich die Geister

Picasso streckte die Beine von sich, legte den Kopf auf den Boden, den Blick zur Decke gerichtet. Der Hund von Ständerätin Karin Keller-Sutter (FDP, St. Gallen) gab beim gestrigen AHV-Podium im Joner Kreuz schon nach kurzer Zeit Forfait. Nicht nur ihm war die AHV-Vorlage, über die das Schweizervolk am 24. September abstimmt, etwas zu komplex.

Keller-Sutter wollte gleich zu Beginn beweisen, weshalb die AHV mit der nun angedachten Reform irgendwann auf den Hund kommt: «Kann man die AHV mit höheren Renten sanieren?», fragte sie in die Runde. «Über diese Frage wird das Volk Schiedsrichter spielen müssen.» Kommt die AHV-Reform durch, erhalten Neurentner 70 Franken zusätzlich im Monat. Für Karin Keller-Sutter hat just dieser Punkt den Ausschlag gegeben, gegen die Reform zu stimmen. Die Befürworter würden ausblenden, dass immer mehr Leute in Rente gehen. «Das ist kein Phantom.» Die Finanzierungsgrundlage der AHV verschlechtere sich deutlich, wenn man mehr Beiträge auszahle. Ständerat Alex Kuprecht (SVP, Schwyz) doppelte nach: Kommt der letzte geburtenstarke Jahrgang in die AHV, klaffe eine grosse Finanzierungslücke im Sozialversicherungswerk. «Pillenknick» nennt Kup­recht das.

«Genial finanziert»

Paul Rechsteiner, St. Galler SP-Ständerat, gab zurück: «Das ist Kuprecht, wie er leibt und lebt, er hat immer das Gefühl, die AHV gehe zugrunde», rief er den knapp 30 Zuhörern im Joner Kreuz zu. Viel eher sei er der Meinung, dass die AHV «genial finanziert» sei. Die Betriebsrechnung sei positiv, obwohl jetzt doppelt so viele Rentner wie noch 1975 versichert seien. Thomas Ammann, CVP-Nationalrat aus dem Rheintal, unterstützte die Argumentation: Die AHV sei nun mal eine Soziallösung und basiere auf dem Solidaritätsgedanke. Die Erhöhung der Rente um 70 Franken sei eine logische Folge.

«Ist die Erhöhung des Rentenalters die Kröte, welche die SP schlucken muss?», wollte Moderator Benjamin Geiger, Chefredaktor der «Zürichsee-Zeitung», von Paul Rechsteiner wissen. Der Ständerat gab unumwunden zu, dass er mit dem Antrag um Erhöhung des Frauenrentenalters im Parlament keine Chance gehabt hatte: «Da bin ich einsam geblieben im Ständerat.» Rechsteiner stellte sich mehrmals im Verlauf des Abends auf den Standpunkt, dass es eine gesamthafte Beurteilung der Vorlage brauche. «Unter dem Strich ist die Vorlage im grünen Bereich.»

Ganz anders beurteilte Keller-Sutter diesen Punkt. Sie blickte zurück ins Jahr 1948, als die AHV gegründet wurde. Damals habe das Frauenrentenalter bei 65 gelegen, wurde jedoch schrittweise abgesenkt und wieder erhöht. Der Grund: Man sei damals der Ansicht gewesen, dass Frauen «physisch schneller verbraucht» seien. «Ich bin persönlich für das Frauenrentenalter 65.» Sie sei sich aber bewusst, dass nicht alle Frauen gleich privilegiert sind. «Die Frauen bringen bei dieser Vorlage ein Opfer, denn sie bringen 1,2 Milliarden Franken mehr in die AHV ein.» Dieser Betrag werde aber mit den zusätzlichen 70 Franken sofort wieder aus­gegeben, schloss die Ständerätin, was Paul Rechsteiner mit Kopfschütteln quittierte.

Schnelle neue Vorlage

Geiger wollte wissen, was mit der AHV passieren würde, falls das Volk Nein zur Vorlage sagt. Karin Keller-Sutters Antwort kam wie aus der Pistole geschossen: «Alles liegt auf dem Tisch, man kann das rasch wieder aufnehmen.» Der Ständerätin schwebt eine ähnliche Reform vor – einfach ohne den 70-Franken-Zustupf. Thomas Ammann bezweifelt, dass eine neue Vorlage rasch zustande käme: «Das wird nicht so einfach gehen, denn das jetzige Parlament ist noch zwei Jahre im Amt.» Das Kräfteverhältnis verändere sich in dieser Zeit nicht. Alex Kuprecht schloss sich Keller-Sutters Optimismus an: «In spätestens drei Jahren könnte eine neue Vorlage durchs Parlament gehen.» Paul Rechsteiner beschränkte sich in seiner Antwort auf die schlichte Aussage, dass bei einem Nein der AHV eine Milliarde fehlen würde – die heutigen Mehrwertsteuerprozente von der IV würden dann nämlich nicht in die AHV umgelenkt.

Die Debatte machte deutlich, dass dem Stimmvolk eine komplizierte Materie vorgelegt wird. Das zwar interessierte Publikum kam in der Fragerunde nicht richtig in die Gänge. Also lockerte Geiger zum Schluss die Anwesenden mit einem kleinen Gedankenspiel auf, das auch Keller-Sutters Hund Picasso wieder auf die Beine brachte: «Alex Kuprecht, stellen Sie sich vor, ich bin ein 50-jähriger Mann, und wir treffen uns am Bahnhof Jona. Mein Zug fährt schon ein, wir haben wenig Zeit. Weshalb soll ich am 24. September Nein stimmen?» – «Weil sie mit einem Ja ihre Kinder massiv belasten. Die Kinder werden die gewaltigen Lasten finanzieren müssen.» Dem pflichtete Keller-Sutter bei, die einer 25-Jährigen ein Nein empfehlen sollte. «Sie soll Nein stimmen, weil ich ihr keinen ungedeckten Check ausstellen möchte.»

Thomas Ammann, warum soll diese 25-jährige Frau Ja stimmen?», fragte Geiger. «Wegen des solidarischen Gedankens: Renten sichern heute und morgen.» Zu guter Letzt musste auch Paul Rechsteiner sich überlegen, weshalb er am Bahnhof einen 50-jährigen Mann von einem Ja überzeugen würde. «Wegen der gut ­finanzierten AHV und weil die Renten gesichert werden müssen. Das sorgt einen für Ausgleich zwischen den Generationen», meinte Rechsteiner und setzte zu einem längeren Votum über die Solidarität zwischen Arm und Reich an, das im Lärm des imaginär einfahrenden Zuges ver­hallte. (Zürichsee-Zeitung)