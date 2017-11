410 000 Franken für mehr Sicherheit im Eishockeystadion

Jeder Eishockeyfan kennt das Bild: Ein Eishockeyspieler wird von seinem Kontrahenten im erbitter­ten Zweikampf in den Rücken­ gestossen und knallt unvor­bereitet in die Bande. Der Spieler geht zu Boden, muss gepflegt­ werden und wird in der Folge gar vom Eisfeld geführt. Diagnose: Gehirnerschütterung. Das bedeutet im Minimum eine Woche Zwangs­pause. Es sind Situa­tionen wie diese, welche die Ligaversammlung der Swiss Ice Hockey Federation (SIHF) bereits 2016 dazu bewogen hat, ein neues Bandensystem einzuführen. Ab der kommenden Saison (2018/19) sind die sogenannten flexiblen Banden für Clubs in den Nationalligen A und B nun Pflicht.Betroffen von den Reglementsanpassungen der SIHF sind auch die SC Rapperswil-Jona Lakers (SCRJ Lakers). Weil das Bereitstellen von Sportinfrastruktur zum Leistungsauftrag der Stadt gehört, hat diese im Investitionsbudget 2018 rund eine Viertelmillion Franken für die Erneuerung der Banden vorgesehen. Damit­ hat die Stadt erneut Aus­gaben zu verbuchen, die auf eine Vorgabe einer nationalen Sport­liga zurückgehen. Ähnlich ist dies aktuell der Fall im Zusammenhang mit dem Aufstieg des FC Rapperswil-Jona in die Challenge League (siehe Artikel unten).

Risiko für Gehirnerschütterungen bleibt

Der SIHF sei es durchaus bewusst, dass das neue Banden­system ein relativ hoher Kostenfaktor für die betroffenen Clubs und/oder Städte darstelle, sagt SIHF-Mediensprecher Janos Kick. «Der zusätzliche Schutz ihrer Athleten sollte aber ebenso im Interesse der Vereine liegen.» Denn ein verletzter Spieler ­koste den Club ebenfalls viel Geld. «Jeder­ Fortschritt, um den Eishockeysport sicherer zu machen, ist deshalb positiv zu werten.»

Die neuen, belastungsreduzierenden Bandensysteme wurden in einem Testverfahren durch die Beratungsstelle für Unfallverhütung (BfU) und die SIHF getestet. Als Referenzbande verwendete man ein herkömm­liches System, wie es bisher gebräuch­lich war. Gemessen wurden unter anderem die Belastungen an Kopf, Hals, Schulter, Oberkörper, Bauch und ­Becken. Als Testfigur diente ein Dummy. Der Ergebnisbericht von BfU und SIHF zeigt, die Belas­tungen auf den Körper eines Spielers bei einem Aufprall auf die flexible Bande sind ­deutlich weniger heftig. Das Risiko­ für Gehirnerschütte­rungen kann aber auch das neue System nur begrenzt reduzieren.

Videokameras sind nicht mehr auf aktuellstem Stand

Im Investitionsbudget der Stadt Rap­perswil-Jona sind neben den rund 250 000 Franken für die Erneue­rung der Banden, mit der auch ein zusätzliches Sicherheitsglas auf der Tribünen­krone einhergeht, weitere 160 000 Fran­ken für eine neue Videoüberwachung in der Eis­halle im Lido vorgesehen. Der Server der Videoüberwachung habe das Zeit­liche gesegnet, sagt SCRJ- Lakers-Mediensprecher René Schmid. Ausserdem entsprächen die Videokameras im und um das Stadion nicht mehr dem heutigen Stand der Technik. An den Kosten für die neue Videoüberwachung beteiligt sich der Club mit einem fünfstelligen Betrag.

