Ein Kino im Veloanhänger

Einen Monat lang sind zwei junge Männer auf Velos unterwegs durch die Deutschschweiz. In ihren Anhängern befinden sich unter anderem eine Leinwand, Solarpanels und ein Lautsprecher. Fügt man alle Teile zusammen, ergibt sich ein portablesSolarkino.Das Kino heisst «Cinema Sud» und ist ein Projekt von Helvetas. Die zwei velofahrenden Schausteller heissen Janick Küffer und Nicolas Hofer und kommen aus Zürich. Küffer ist Zivildienstleistender bei der Hilfsorganisation und radelt mit «Cinema Sud» seine Diensttage ab. Hofer hat sich spontan dazu entschieden, bei der Tour mitzumachen: «Mit Velofahren und Filmschauen seine Sommerferien zu verbringen, hörte sich nach einer guten Idee an.»

Sieben Jahre Velokino

«Cinema Sud» wird vom Schweizer Hilfswerk bereits im siebten Jahr durchgeführt. Gezeigt werden jeweils Filme aus und über Schwellen- und Entwicklungsländer, in denen Helvetas Projekte betreut. Heuer werden in der Deutschschweiz drei verschiedene Filme gezeigt.

In «White Sun» geht es um einen Mann, der für die Beerdigung seines Vaters durch das Gebirge Nepals wandert. «Lamb» ist ein äthiopischer Film über einen Jungen auf Wanderschaft und «Barakah Meets Barakah» erzählt von einer jungen Liebe in Saudiarabien. «Das Ziel von ‹Cinema Sud› ist es, durch Spielfilme dem Schweizer Publikum die Länder, in denen Helvetas arbeitet, näherzubringen», sagt Janick Küffer. In den letzten drei Wochen sind Nicolas Hofer und Janick Küffer mit ihren E-Bikes von Thun bis nach Weesen geradelt. Selbst den steilen Weg nachAmden sind die beiden mit den 50 Kilo schweren Anhängern hochgestrampelt. Insgesamt zehn Schweizer Städte haben sie mit ihrem Solarkino schon bereist und 18 Vorführungen veranstaltet. Die portablen Solarmodule, welche benötigt werden, damit das Kino Energie hat, um die Filme dem Publikum zu zeigen, werden bei den Velofahrten von der Sonne geladen.

Abschluss am Zürichsee

Für die Vorstellungen spannen die zwei Männer die Leinwand mit Seilen zwischen Bäumen, Strassenlaternen, oder was auch immer sich gerade anbietet, auf. Nur bei schlechtem Wetter findet das Kino drinnen statt. Bis jetzt sei alles reibungslos verlaufen, berichten die zwei fahrenden Kinobetreiber. Sie hätten immer genug Strom für die Vorführungen gehabt, nie einen Platten eingefahren und auch der Muskelkater halte sich noch in Grenzen. «Einzig einmal, als wir in Nid­au gastierten, zog nur wenige Minuten nach dem Filmstart ein Riesensturm auf», erzählt Nicolas Hofer. Die Vorführung musste sofort abgebrochen werden, die rund 60 Gäste seien innerhalb von wenigen Augenblicken verschwunden. Alle Materialien wurden in die Anhänger verstaut. «Damit nicht alles vom Sturm weggeblasen wurde, mussten wir uns auf die Anhänger setzen», erzählen die zwei lachend.

Zum Abschluss der Tournee kommt das Freilichtkino auch noch an den Zürichsee. Kommenden Montag und Dienstag wird die Leinwand in der Badi Horgen aufgespannt. Am Mittwoch und Donnerstag kommt das Solarkino zum ersten Mal nach Küsnacht, auf das Areal der Kantonsschule.

Aufführungen: am 28. 8. und 29. 8. um 20.45 Uhr im Parkbad Seerose in Horgen. Am 30. 8.und 31. 8. um 20.30 Uhr aufdem Areal der Kantonsschule in Küsnacht. Sitzgelegenheitenmüssen mitgebracht werden,Eintritt frei, Kollekte. (Zürichsee-Zeitung)